Cani Fernández (CNMC): "El informe del apagón no señala responsables, lo hará el procedimiento sancionador"

Cani Fernández, presidenta de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) en Wake Up Spain! 2026. David Morales

Cani Fernández, presidenta de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha destacado el trabajo que está realizando el organismo regulador casi un año después del apagón general del 28 de abril, durante su participación en la sexta edición de Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, que por primera vez se convierte también en Wake Up, Europe!.

"No asignamos responsabilidades de los posibles fallos en nuestro informe sino que esto corresponde a los procedimientos sancionadores, que es la vía adecuada en un marco de derecho. Por eso, ambas vías funcionan en paralelo", ha anunciado.

Además, "el apagón del 28 de abril pasado evidenció vulnerabilidades en otros sectores como en telecomunicaciones, el sector ferroviario o en los cajeros de la banca", ha señalado.

Cani Fernández, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

De hecho, "se han analizado si los sujetos obligados cumplieron con sus obligaciones, además de participar en el grupo Entso-e, la agrupación europea de operadores del sistema eléctrico, que ha analizado los hechos y adoptando las actuaciones regulatorias y supervisorias a través de los grupos de trabajo de la CNMC".

Ha reconocido que "la energía ocupa un lugar central, porque incide directamente en la competitividad de las empresas, en la actividad industrial, en la vida cotidiana de los ciudadanos y en la continuidad de servicios básicos".

"Crecimiento, cohesión e incertidumbre no es una formulación abstracta sino un escenario al que está llamado a funcionar la sociedad en su conjunto. Las instituciones deben ser sólidas, técnicas, predecibles y confiables", ha recordado.

Vigilando a las gasolineras

Fernández también ha advertido que "los riesgos geoestratégicos y la incertidumbre sobre las políticas han aumentado en los últimos años afectando a los entornos donde se envuelven a nuestras economías. Y también una mayor complejidad por los cambios que están experimentando los sectores estratégicos".

Por eso, "el contexto actual exige marcos estables y de largo plazo, en un entorno marcado por la incertidumbre y con la evidencia de que la energía es necesaria". En carburantes, "no podemos evitar que las circunstancias lleven a subidas de precios pero hay que estar vigilantes de que esas subidas tengan que ver con los movimientos de los mercados y nada más".

"Debemos evitar comportamientos anómalos o interesados y fraudes. Por eso hemos reforzado el seguimiento de precios en carburantes y nuestra unidad de hidrocarburos está realizando un análisis gasolinera a gasolinera y producto a producto".

Y se ha intensificado la coordinación institucional, tanto con Repsol, Moeve y BP, las empresas que tienen refinerías en España como con cuatro ministerios para que "se remita semanalmente información sobre costes de adquisición de los hidrocarburos y cuál ha sido el precio de venta a las estaciones de servicios".

Retribución a redes

La presidenta de la CNMC también ha hecho mención a las circulares sobre la tasa de retribución de los próximos periodos regulatorios tanto para electricidad como para gas.

"El lema de estas jornadas coincide con el objetivo de la CNMC: crecimiento, mayor seguridad de suministro en un entorno en el que la dependencia de los combustibles fósiles es una realidad, y el objetivo de que haya una energía limpia imprescindible para avanzar".

Por eso, "las infraestructuras, redes eléctricas, gasistas, oleoductos, regasificadoras, almacenamientos, deben estar accesibles para la generación de energía, y que permitan dar juego a la demanda".

"Necesitamos maximizar las capacidades de nuestras infraestructuras, que es lo que hemos hecho con el nuevo marco retributivo para incentivar la eficiencia y la adaptabilidad de las redes de transporte y distribución, además de contar con otra circular que regule el acceso y conexión para un mejor aprovechamiento de las redes".

"Hemos buscado un modelo que busca impulsar un sistema más sostenible y flexible, adaptado a los nuevos gestores de red y orientado a incorporar a la gestión de la demanda, y por eso, ha situado la tasa de retribución financiera al 6,58%, superior al periodo anterior".

En el sector gasista, "hemos seguido trabajando el nuevo marco retributivo y por eso en 2025 aprobamos la circular sobre metodología, entre otros criterios para incorporar los biogases, como el biometano y el hidrógeno verde".

Propone nuevos conceptos retributivos vinculados a la "digitalización, a la ciberseguridad, al control de emisiones de metano y a la fiabilidad de los activos", pero también sigue "muy pendiente del funcionamiento de los mercados, y es importante en la volatilidad del petróleo y del gas".

Por último, ha anunciado que aunque desde septiembre los gestores de la red publican los mapas de los nudos, la CNMC "publicará esta semana los mapas de capacidad de forma agrupada, mostrando un mapa del territorio completo, para trasladar a los promotores para dar certidumbre a posibles inversiones".