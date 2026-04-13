Tugues (Veolia): "Enfrentamos un desafío mayúsculo de inversión para renovar las infraestructuras ya existentes"
Esta es una de las conclusiones que se extraen de la conversación con el director país de Veolia España en la sexta edición de Wake Up, Spain!.
Más información: Naturgy descarta riesgos de suministro de gas en España gracias a su "situación de privilegio" con Argelia
La industria energética tiene varios retos por delante. Entre ellos, la inestabilidad del actual contexto geopolítico o el cambio climático que provoca fenómenos naturales adversos como el caso de la Dana. Así, el sector "se enfrenta a un gran desafío a nivel de inversión y de nueva resiliencia en el que será necesario la renovación de las infraestructuras ya existentes".
Esta es una de las conclusiones que se extraen de la conversación con Daniel Tugues, director país de Veolia España en la sexta edición de Wake Up, Spain! de EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, que por primera vez se convierte también en Wake Up, Europe!
Tugues ha advertido que el sector se enfrenta a un reto de 100.000 millones de euros de inversión.
"Estas subvenciones asustan mucho, pero cuando se trasladan al modelo concesional, es decir, a través de la colaboración público-privada, no asusta tanto", ha precisado.
Así, según ha indicado el directivo, el actual marco regulatorio frena algunas inversiones de capital privado. "El mercado sólo está dispuesto a invertir con ciertas condiciones que sean a largo plazo. Por eso, necesitamos una normativa clara y estable con reglas reconocidas para incentivar a los accionistas", ha indicado.
"No es suficiente"
A pesar de que España es un país de vanguardia a nivel de infraestructura y tecnología, no cuenta con las instalaciones suficientes para sobrellevar algunos acontecimientos.
"Por ejemplo, en Barcelona hemos podido sobrellevar la sequía gracias a dos infraestructuras potentes. Sin embargo, aunque hemos contado con una desaladora y una planta de reutilización de agua residual, lo hemos superado raspados. Por este motivo, nos estamos dando cuenta que tenemos que planificar y tomar acciones", ha aseverado.
En el caso de Cataluña ya se está llevando a cabo un plan. "Estamos elaborando un proyecto para hacer de Barcelona una región independiente del clima a nivel del suministro de agua con nuevas infraestructuras de desalación, de eficiencia y de tecnología".
Por ello, Tugues ha hecho especial hincapié en la importancia de la colaboración público-privada para hacer frente a estos retos (cambio climático, conflictos internacionales). Aun así, ha señalado que España es uno de los referentes en temas ambientales. "Tanto es así que este modelo lo hemos exportado a Latinoamérica y a otros países".
"Tenemos las capacidades, la experiencia de cómo hay que hacer estas cosas. Ahora, tenemos una necesidad clara y, para ello, la colaboración público-privada va a ser totalmente imprescindible. No me imagino que todo sea inversión pública. Es imposible, teniendo en cuenta que contamos con unos presupuestos tensionados donde la defensa o las pensiones se llevan gran parte del desembolso", ha terminado.