Tugues (Veolia): "Enfrentamos un desafío mayúsculo de inversión para renovar las infraestructuras ya existentes"

La industria energética tiene varios retos por delante. Entre ellos, la inestabilidad del actual contexto geopolítico o el cambio climático que provoca fenómenos naturales adversos como el caso de la Dana. Así, el sector "se enfrenta a un gran desafío a nivel de inversión y de nueva resiliencia en el que será necesario la renovación de las infraestructuras ya existentes".

Esta es una de las conclusiones que se extraen de la conversación con Daniel Tugues, director país de Veolia España en la sexta edición de Wake Up, Spain! de EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, que por primera vez se convierte también en Wake Up, Europe!

Tugues ha advertido que el sector se enfrenta a un reto de 100.000 millones de euros de inversión.

"Estas subvenciones asustan mucho, pero cuando se trasladan al modelo concesional, es decir, a través de la colaboración público-privada, no asusta tanto", ha precisado.

Así, según ha indicado el directivo, el actual marco regulatorio frena algunas inversiones de capital privado. "El mercado sólo está dispuesto a invertir con ciertas condiciones que sean a largo plazo. Por eso, necesitamos una normativa clara y estable con reglas reconocidas para incentivar a los accionistas", ha indicado.