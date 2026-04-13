Ruiz-Tagle (Iberdrola) critica la fiscalidad de la energía en España: "Tenemos impuestos del siglo pasado"

La guerra en Irán ha llevado a que el Gobierno aplique importantes rebajas en los impuestos de la energía. Unas medidas que Mario Ruiz-Tagle celebra pero que demanda ampliar. El CEO de Iberdrola critica la tributación a la que está sometida la electricidad en España. La tilda de "recaudatoria" y alerta de que está desactualizada: "Tenemos muchos impuestos del siglo pasado".

De hecho, durante su intervención en Wake Up, Spain! Wake Up, Europe!, Ruiz-Tagle ha advertido que el pago de impuestos energéticos "es el único récord que batimos seguro todos los años". De hecho, calcula que, por 2025, Iberdrola va a acabar abonando unos 10.400 millones en tributos que "gravan el producto que hacemos, la electricidad".

Considera que la fiscalidad se está aplicando "de forma recaudatoria, con figuras superpuestas que gravan" y cobran por lo mismo. Sobre todo en energías renovables. "La eólica tiene un impuesto para la altura y las palas. Y también otro para lo mismo, pero por otra vía".

Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España

"No podemos convertir las energías renovables en una caja recaudatoria", avisa. "Entiendo que el Estado tiene necesidades pero la sociedad también. Y necesita un elemento que le dé competitividad".

"Tenemos que descargar la electricidad de esta carga fiscal", insiste. Y pone como ejemplo lo que han hecho países como Portugal, donde se eliminó el impuesto a la generación unos días antes del conflicto en Oriente Medio

Por otro lado, Ruiz-Tagle destaca el valor del mix energético español y su complementariedad. "No podemos dejar ninguna tecnología fuera, es lo que nos da valor y seguridad".

En este sentido, defiende la energía nuclear. "Las centrales nucleares dan el 20% de la generación. ¿Vamos a reemplazar ese 20% por gas al precio al que está? Locuras las justas".

Considera que la crisis abierta por el conflicto en Irán prueba que Europa tiene que seguir avanzando en la electrificación y en la transición energética. De hecho, los logros en esta materia hasta hoy han permitido que "la reacción de los precios ha sido distinta" respecto a lo ocurrido en 2022. "Hay una señal importante de desacoplamiento de precios y eso es una buena noticia".

El CEO de Iberdrola también ha abordado el apagón que afectó a la Península Ibérica el año pasado. "Se ha avanzado bastante. Por distintos medios, sabemos qué nos ha ocurrido".

"Los excesos nunca son buenos. Y ese día hubo un exceso de confianza basado en una energía que tiene unas bondades fantásticas en precios y en su velocidad para generar energía eléctrica", explica, refiriéndose a las renovables. "Pero nos faltó un colchón, un amortiguador, que nos permitiera controlar la tensión y el voltaje de la red".

En este sentido, debido al sistema ibérico, llama a "mejorar la interconexión con Francia". Admite que se están haciendo "muchos cambios regulatorios", pero también que se está haciendo "más complejo el sistema eléctrico".

El directivo de Iberdrola lamenta la falta de contacto de las Administraciones Públicas para abordar estos cambios. "Echo de menos más diálogo. Esto se construye entre todas las partes, con todos los agentes relevantes".