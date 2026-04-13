Luis Megías (BlackRock): "Nuestra visión sobre la economía española es muy positiva y esto no es nuevo"

Luis Megías, responsable de BlackRock Iberia (España, Portugal y Andorra) ha puesto en valor la presencia de la gestora de activos en el ámbito nacional en la sexta edición de Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, que por primera vez se convierte también en Wake Up, Europe!.

El directivo del banco de inversión ha querido destacar en su conversación que de los 38 años que BlackRock lleva en el mercado global, 30 de ellos ha estado presente en España. En ese tiempo, Megías ha señalado que han conseguido 55.000 millones de euros en activos gestionados en nombre de clientes españoles.

El responsable de la gestora de activos también ha compartido la perspectiva de BlackRock sobre la economía española. "Nuestra visión es muy positiva y esto no es nuevo. Llevamos casi dos años con una visión muy positiva".

En relación con los pronósticos, Megías ha hecho alusión al cuadro macroeconómico español. "Cerramos 2025 con un PIB del 2,9% y este año cerraremos por encima del 2%. El directivo del banco de inversión no ha esquivado el impacto del conflicto geopolítico en las previsiones aunque ha reducido sus efectos.

Así, Megías ha sostenido que puede que "cambie algo el decimal después de la coma", en referencia al 2%, mientras que ha argumentado que el resto de indicadores nacionales -como inflación, déficit público o la deuda pública- están "bajo control" para el banco de inversión.

Los valores macroeconómicos también se trasladan a la bolsa española. Y así lo ha ratificado Megías. "A día de hoy el Ibex 35 no está en terreno negativo", ha recalcado.

En relación con las apuestas de BlackRock dentro del parqué nacional, el directivo ha señalado sectores potenciales como el financiero, las utilities, la industria de defensa o el sector sanitario. "Estamos invirtiendo en ellos y pensamos seguir haciéndolo", ha destacado Megías.

Luis Megías, responsable de BlackRock Iberia (España, Portugal y Andorra)

El directivo también ha querido dar ciertos consejos de cara a la inversión particular. Megías ha incidido en no fijarse en los riesgos cortoplacistas. "El mejor día para invertir es todos los días. El principal enemigo de la inversión es fijarse en el corto plazo y dejarse llevar por el ruido y la volatilidad".

Así, el responsable de parte ibérica de BlackRock ha querido poner el foco en las tendencias a largo plazo de las bolsas mundiales. Para ejemplificarlo, ha comentado el propio rendimiento del parqué neoyorquino. "Si alguien hubiera invertido 100 dólares en la bolsa americana hace veinte años hubiera multiplicado por ocho la cantidad".

Megías ha recordado que los riesgos a corto plazo no dejan de estar presentes, "como en la guerra en Ucrania o en la época del Covid". Frente a ellos, ha destacado las grandes tendencias de inversión a largo plazo, que ha recomendado tener en cuenta.

"El crecimiento demográfico, la Inteligencia Artificial o la transición energética". Para el directivo de BlackRock, con ellas, "y en un mundo cada vez más fragmentado", son oportunidades para posicionarse de cara a los próximos años.