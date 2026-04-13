Jorge Garbajosa (FIBA): "La NBA quiere implementar en Europa un modelo que va a generar beneficios en 4 o 5 años"

Jorge Garbajosa, presidente de FIBA Europa, ha analizado el complejo escenario que atraviesa el baloncesto en nuestro continente con un modelo que necesita un cambio y cómo la NBA puede llevar a cabo esa transformación.

Durante su participación en la sexta edición de Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, el directivo ha querido poner en valor el "apasionante momento que está viviendo el baloncesto a nivel global" y cómo los cambios en los que se está trabajando tendrán "un impacto decisivo en los próximos 25 años".

Respecto al proyecto de NBA Europa, Garbajosa confesó que el baloncesto tiene un "gran reto que es la comercialización en los derechos de televisión, de patrocinios... Hay clubes muy importantes que tienen que hacer unas inversiones extremadamente grandes para competir al máximo nivel y luego los retornos que tienen no están a la altura".

Jorge Garbajosa, presidente de FIBA Europa

El presidente de la FIBA explicó cómo la NBA quiere contribuir a que ese modelo cambie y es que "si el baloncesto en Europa tiene un problema, podemos aportar algo en la comercialización de los derechos deportivos. Han decidido que un impulso a los derechos económicos del baloncesto en Europa va a repercutir en un bien general".

Mientras la parte comercial es competencia de la NBA, la Confederación Europea de Baloncesto no quiere que se deje a un lado la esencia de lo que es este deporte en nuestro continente, a pesar de que ellos "ya lo tienen interiorizado".

"Para nosotros es clave el valor de las ligas nacionales y últimamente están perdiendo importancia porque, por poner un ejemplo, si Unicaja, Zaragoza o Tenerife ganan la liga no tienen derecho a participar en esta competición. Apostamos por un modelo mixto de equipos franquicia y equipos que vengan o sea la segunda competición europea o de las ligas nacionales va a hacer que se frene el descenso de las competiciones domésticas y empiece a aumentar", explicó Garbajosa.

En cuanto al modelo de negocio de esta competición, el directivo destacó "la credibilidad que tiene la NBA" porque "te garantizan la capacidad para generar un negocio que hasta ahora no se ha visto en Europa".

Es por ello que se busca la combinación de "la pasión deportiva que hay en los pabellones europeos con comercialización". Y es que Garbajosa reconoció que uno de los problemas es la diversificación.

Mirando en todo momento por el aficionado, quieren darle "un producto hecho, entendible, fácil y entretenido. Creemos que uno más uno serán tres".

Las ventanas FIBA

En este cambio del modelo de negocio, el presidente de la Confederación Europea mostró tranquilidad con respecto a una posible intromisión de la NBA en las ventanas FIBA. "Ellos han entendido los valores del deporte en Europa y que una parte muy importante son las selecciones nacionales", admitió.

En este proyecto de NBA Europa, Garbajosa reconoció en el Wake Up que ellos le han pedido a la competición norteamericana lo mismo que a la Euroliga: "una pirámide estable de competiciones, el valor de las ligas nacionales y el respeto al calendario de selecciones. Todo por un tema de complementación".

Jorge Garbajosa, presidente de FIBA Europa. Sara Fernández

Acerca de los clubes que pueden integrar esta competición, afirmó que "hay conversaciones con casi todos los clubes", aunque esa parte la lleva la NBA. "Me gustaría no focalizar en un club o en otro, sino lo importante es el modelo de negocio que ofrecemos en el baloncesto en Europa. Su modelo generará beneficios en cuatro o cinco años".

El futuro del baloncesto

En los últimos años, FIBA ha hecho una apuesta más fuerte por el baloncesto femenino europeo fruto de "un cambio de mentalidad, es decir, dejar de trabajar como responsabilidad social corporativa".

Garbajosa reconoció que "aún queda mucho por avanzar, pero hemos hecho muchos cambios donde se ha avanzado mucho con el baloncesto femenino tanto en Europa como también en España. En los últimos años el cambio ha sido tremendo, de negocio y de competición".

Sobre el futuro que tiene el baloncesto por delante, el directivo quiere que este deporte se mantenga "unido donde cada competición tenga su atención. La NBA para cuando se juega NCAA, no se solapan, aquí no pasa".

"Quiero que al espectador se lo demos facilito. Vivimos una situación geopolítica complicada y queremos que para el baloncesto sea un producto con el que el aficionado se entretenga, se divierta y le saquemos una sonrisa", cerró Jorge Garbajosa, presidente de FIBA.