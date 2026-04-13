Airbus apuesta por un motor que consuma hasta un 30% menos de combustible para el futuro sustituto del avión A320

Airbus también ha dicho presente en la nueva edición de Wake up Spain! de EL ESPAÑOL. Ricardo Rojas, presidente de Aviones Comerciales en España ha sido el encargado de desgranar los proyectos a futuro del gigante aeroespacial, tanto a nivel nacional como internacional.

Durante una charla con Fernando Pastor, corresponsal económico de EL ESPAÑOL-Invertia, Rojas ha remarcado que la compañía ya trabaja en el reemplazo del que seguramente sea su avión más exitoso, el A320, introducido a finales de los años '80.

En este sentido, Rojas ha señalado que uno de los pilares en los que se basa este proyecto está relacionado con la sostenibilidad, por lo que "un factor importante es el motor".

"Lanzar un nuevo producto significa tener un motor que consuma en torno a un 20% o 30% menos de combustible", ha detallado. "Tiene que ser compatible al 100% con el uso de combustible sostenible de la aviación (SAF)".

No obstante, el motor que quisiéramos llevar (en el nuevo avión) no está todavía disponible en el mercado", ha lamentado Rojas.

Ricardo Rojas, presidente de Aviones Comerciales de Airbus en España

"Hay una tecnología en la cual estamos invirtiendo, que llama open rotor, que se sale de lo que es una turbina tradicional. Se trata de un motor abierto con una serie de hélices de gran tamaño, bastante diferente a lo que conocemos hoy", ha deslizado el empresario.

Apostar por un motor más sostenible desde el punto de vista del consumo responde al objetivo de Airbus de "liderar la descarbonización de la aviación". Aquí, el uso de hidrógeno y de materiales compuestos juegan también un papel importante, ha afirmado Rojas.

Situación geopolítica

Durante su participación en el Wake Up Spain!, el responsable de Aviones comerciales de Airbus España ha asegurado que la situación geopolítica y la actual crisis energética no está repercutiendo negativamente en su negocio.

Al respecto, Rojas ha subrayado que se encuentran en "contacto directo" con sus clientes para paliar cualquier situación adversa que pudiera surgir.

"Cada país y cada aerolínea tienen una situación diferente y tratamos de adaptarnos para darle el mejor soporte posible a cada uno de ellos", ha explicado.



Sin embargo, Rojas ha insistido que no han experimentado "un decrecimiento en la demanda" de nuevos aviones. "Es un sector que se se distingue por la resiliencia. Aunque tengamos esos vaivenes dentro de la situación geopolítica, es capaz de adaptarse", ha resaltado.

El empresario ha recordado que el año pasado entregaron 793 aeronaves y alcanzaron una cartera de pedidos superior al millar de unidades. "Y en el primer trimestre de 2026 hemos conseguido otros 400 encargos, lo que nos lleva a más de 9.000 aviones", ha remarcado.

El negocio de aviones comerciales del gigante aeroespacial está presente en tres ciudades españolas: Getafe (Madrid), Illescas (Toledo), y El Puerto de Santa María (Cádiz), todas ellas especializadas en la fabricación de la parte trasera de los aviones A320, A330 y A350.

Rojas ha subrayado que Airbus cuenta con 14.500 empleados en España y, a su vez, genera otros 60.000 puestos de trabajo adicionales de alta cualificación a lo largo de toda la cadena de valor.

Asimismo, ha destacado que cada año gasta 1.200 millones de euros en los 1.300 suministradores con los que cuenta en el territorio nacional.