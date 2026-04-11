Wake Up, Spain! se convierte en "Evento Residuo Cero" con la colaboración de PreZero

El foro económico "Wake Up! Spain" 2026 , organizado por EL ESPAÑOL, ha logrado la acreditación inicial de Evento Residuo Cero tras superar la auditoría documental de Aenor. Será el primer evento certificado como residuo cero en España.

Este hito, logrado con la consultoría técnica de PreZero España, posiciona al evento (que se celebrará del 13 al 17 de abril en la Casa de América, Madrid) como un referente en economía circular.

Ese fue el compromiso que propuso el consejero delegado de la compañía, Gonzalo Cañete, durante la celebración del evento en 2025, al presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez. Y este 2026 se convertirá en realidad.

La alianza entre EL ESPAÑOL y PreZero busca romper con el modelo lineal de usar y tirar, estableciendo metas cuantificables, como una tasa de valorización, cuyo objetivo principal es recuperar y reutilizar al menos el 90% de los residuos generados . Para ello, se ha hecho una estimación exhaustiva de los residuos basada en la afluencia en ediciones anteriores y eventos similares.

También se dará una segunda vida a los materiales, priorizando la reintroducción de los desechos en la cadena de valor, reduciendo al mínimo la fracción de resto destinada a vertedero.

Transparencia

Para asegurar el cumplimiento de los estándares de Aenor, se ha diseñado un despliegue operativo basado en la transparencia de los datos.

Primero se ha hecho una segregación en origen, con la instalación de contenedores sectorizados para seis flujos específicos, es decir, para residuos que sean de origen orgánico, envases, papel/cartón, vidrio, resto y voluminosos. Después se ha implementado un sistema digital (de gestión de datos), que registra el peso, el punto de recogida y el destino final de cada residuo, permitiendo una trazabilidad total verificable por terceros.

Por último, PreZero ha hecho un control de proveedores, es decir, se ha coordinado directamente con los servicios de catering, montaje y limpieza bajo criterios estrictos de separación.

Participación y Formación

Según explica PreZero, el éxito del modelo Residuo Cero depende del factor humano, para lo cual se han activado dos vías de actuación. Una con el personal del evento. Es decir, se ha realizado una formación técnica mediante un manual de prevención y minimización de residuos diseñado por la propia compañía.

Para que todo esto se traslade a la experiencia del asistente al evento, se han creado islas de reciclaje en zonas públicas con cartelería didáctica para fomentar la separación correcta por parte de los ponentes y el público.

El objetivo principal es no generar residuos y fomentar el uso de materiales reutilizables o compostables.

Finalmente, Wake Up Spain! 2026 ha seguido un proceso de certificación Aenor. La acreditación no es solo declarativa, sino que sigue un esquema riguroso dividido en tres fases.

La primera, que está superada, es una auditoría documental para confirmar los planes de gestión.

Aún queda una segunda fase, que está en curso, que se basa en una inspección técnica in situ durante los cinco días del foro para verificar la ejecución real. También resta una última fase, la tercera, que es una auditoría de cierre y emisión del certificado definitivo tras el análisis de resultados.

La obtención de la acreditación está bajo un Compromiso de Transparencia. Al finalizar el encuentro, EL ESPAÑOL y PreZero publicarán un informe público detallando el porcentaje exacto de valorización alcanzado, estableciendo un precedente de rendición de cuentas ambiental en el ámbito de los foros económicos internacionales.

Pero el éxito definitivo, más allá del certificado, es conseguir un cambio cultural y operativo que demuestre que los residuos de los grandes eventos pueden evitar acabar en el vertedero y cerrar el círculo de la economía circular.