Javier Martín (Donte Group): "Hay que democratizar el acceso a la salud bucodental"

Para Javier Martín, director general de Donte Group, hay una necesidad de "democratizar el acceso a la salud bucodental en España", ya que "hay una barrera económica, una social y también una geográfica" para acceder a la misma.

Martín ha participado en el VII Simposio del Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL e Invertia, donde ha explicado que el sector bucodental se enfrenta a una serie de barreras sociales.

Entre ellas, la poca conciencia de la prevención, que hace que haya una tendencia "a llegar tarde, cuando los problemas son más complicados y los tratamientos son más complejos y costosos para el paciente".

Javier Martín, director general de Donte Group

El reto de fondo es la integración de este segmento de la salud "como parte de la salud integral de la ciudadanía". A este respecto, Martín ha indicado que han trabajado "concienzudamente con la Dirección General de Cartera Común de Servicios y Farmacia [del Ministerio de Sanidad] para incorporar al sistema básico la salud bucodental, para determinados colectivos y determinadas circunstancias".

Se han dado ya algunos pasos, con las comunidades proveyendo, "fundamentalmente, atención infantil y, en algunos casos como la Comunidad de Madrid, en personas mayores".

Para el director general de Donte, grupo con más de 400 clínicas dentales en España, no tendría sentido articular una salud bucodental pública separada de la privada, pues nuestro país, en términos de capacidad instalada, tiene una densidad de clínicas dentales muy superior a la media de la OCDE.

"En España operan 23.000 establecimientos y casi 47.000 dentistas, es decir, que hay casi 87 dentistas por cada 100.000 habitantes, un 30% más que la media de la Unión Europea".

Por tanto, ha razonado, "en un país con una capacidad instalada que excede la demanda, no tiene sentido adicionar capacidad pública".

En un contexto económico con una alta inflación, Martín ha apuntado la necesidad de las familias de priorizar "aquellos tratamientos de valor añadido para la salud".

"¿Qué nos demanda la población general en estos momentos de incertidumbre? Tiene que haber una claridad meridiana respecto al coste del plan de tratamiento, busca una mayor predictibilidad en el resultado y una mayor confianza en los profesionales a la hora de ejecutar y continuar el tratamiento".

El impacto del coste de la vida no es un problema, sin embargo. "Con una subida acumulada de un 25%-30% en los últimos cinco años, eso implica un aumento de 1,5 euros al mes si el pago está financiado a 36 meses".

Experiencias fallidas

El sector de la salud bucodental ha vivido una serie de "incidentes esporádicos" que, ha admitido, han afectado a su reputación. Pero "no lo vemos como un fallo en el modelo sino como experiencias empresariales, donde lo que ha fallado ha sido la profesionalización y la forma de gestionar las compañías".

Al respecto, Donte ha dado un paso al frente para adquirir parte de las clínicas de Vivanta, en proceso concursal.

"Nosotros fuimos contactados a través de la administración concursal en el proceso de venta de activos". Ahora mismo, "nuestra prioridad es la atención de los más de 32.000 pacientes en tratamiento no finalizado. Es un pasivo de 37 millones de euros en tratamientos por finalizar, y nuestro compromiso es finalizarlos, por supuesto, inicialmente con la capacidad operativa que tenemos".

Del análisis de la atención, vieron que esta situación "ponía en riesgo nuestras operaciones en determinadas localidades y, a consecuencia de eso, añadimos la incorporación de 61 unidades productivas autónomas en sede concursal para ayudar a la finalización de los tratamientos. Eso pone encima de la mesa 656 empleos que se salvan".

Martín ha señalado que el juez tiene que "dar audiencia y dejar que se personen todos los stakeholders". Tras ello, "a lo largo del mes de octubre, tendría que tomarse alguna decisión".

El director general de Donte apunta que el plan del grupo para 2030 "se refleja en atender a más de 1,3 millones de españoles en todas nuestras clínicas. Eso nos arroja una necesidad de tener no menos de 600-700 centros operando en propiedad"

Las adquisiciones, por tanto, "siempre se llevan a cabo dentro de una garantía de cumplimiento de seguridad clínica, calidad y sin variar la estrategia. Adaptamos la ejecución según nos vamos moviendo".