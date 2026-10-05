Antonio García, profesor del departamento de Farmacología y Terapéutica Clínica de la Universidad de Málaga (UMA); Ana Hernando, directora senior de Relaciones Institucionales del Área de Vacunas de GSK España; Margarita Alfonsel, directora del Observatorio de Sanidad de EL ESPAÑOL-Invertia; Elena Andradas, directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid; y Pedro Irigoyen, profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y exviceconsejero de Gestión Eco Cristina Villarino EE

El sector sanitario defiende la prevención como una inversión estratégica y no como un gasto en los presupuestos

La prevención no es un gasto en los presupuestos, sino una inversión. Esta es la premisa que han defendido desde el sector sanitario durante la celebración del VII Observatorio de la Sanidad organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

“Una población con mejor salud es una población más resiliente frente a crisis sanitarias como posibles pandemias, a crisis geopolíticas y a las crisis demográficas”, ha dicho Ana Hernando, directora senior de Relaciones Institucionales del Área de Vacunas de GSK España.

Por ello, desde GSK creen que España no debe ni puede esperar a invertir más porque “el panorama nos obliga a actuar con urgencia”.

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En este sentido, la Comunidad de Madrid ha defendido que su forma de trabajar les permite aumentar la inversión en vacunación.

Desde la pandemia, por ejemplo, se ha ampliado el presupuesto en un 141% más, ha asegurado Elena Andradas, directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Y para el próximo año, trabajan “en un incremento del 19% enfocado en los programas de vacunación de las personas mayores, que es uno de los grandes retos”.

Para Pedro Irigoyen, profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y exviceconsejero de Gestión Económica de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ha dejado claro que la UE ha abierto el debate de que el gasto en vacunas debe ser considerado una inversión. “La clave es pasar del gasto al valor del recurso”, ha afirmado.

“Las políticas de salud se extienden más del año fiscal, no se ajusta el ciclo clínico con el fiscal”, ha reconocido.

Por otro lado, Antonio García, profesor del departamento de Farmacología y Terapéutica Clínica de la Universidad de Málaga (UMA), ha señalado que el problema de la UE es cómo va a medir el valor.

Por ello, ha indicado que tenemos las herramientas y sabemos medir el retorno, pero el problema es que “no sabemos medir mejor”.

El profesor ha defendido que “una vacuna no genera salud, sino productividad, equidad, resiliencia y valor económico”.

En cuanto a los efectos de la prevención, desde la Comunidad de Madrid han diferenciado entre aquellos como los programas de cáncer de colon rectal donde se necesita una década para demostrar la importancia de la detección precoz y otros que se pueden medir año a año.

En este sentido, ¿dónde están los márgenes de mejora en vacunación? Ana Hernando los ha numerado con las siguientes preguntas: dónde vives, cuándo naciste y cuánto tarda el sistema en protegerse.

“El primer margen de mejora es establecer una base común, amplia y equitativa. Reducir los tiempos y la tercera ha abogado por tener objetivos de coberturas “ambiciosos” de todas las Comunidades Autónomas”, ha sentenciado.