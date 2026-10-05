Pedro J. Ramírez: "A las urnas de noviembre les pediría un gran pacto de Estado por la sanidad"

El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez ha pedido un "gran pacto de Estado" por la sanidad en el comienzo del VII Observatorio de la Sanidad organizado por este periódico.

"Es un asunto que trasciende los tiempos de todas las legislaturas" ha indicado en el comienzo del simposio titulado 'Sanidad 2030, del diagnóstico a la acción' y que reunirá a todo el sector desde este lunes hasta el próximo jueves.

La petición no es gratuita ya que se produce sólo minutos después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya convocado elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL

Es por ello por lo que Ramírez ha elaborado una carta a las "urnas magas" con los retos que el sector tiene por delante, muchos de los cuales llevan postergados durante toda la actual legislatura.

"Yo también creo que habría que pedirle a estas urnas del 29 de noviembre que, gobierne quien gobierne, se mantenga el compromiso -solo cumplido una vez en pandemia- en que la inversión pública en sanidad llegue al 7% del PIB para quedar mínimamente alineada con la media de la UE", ha señalado.

Ha recordado también que en los últimos años la población de los mayores de 65 años ha crecido hasta ser un 21% del total, un 15% de crecimiento. "Y las enfermeras y médicos no han subido ni remotamente en esta proporción".

Ramírez también le pidió a las urnas que la colaboración público-privada rija todas las acciones del nuevo gobierno y que tenga al paciente en el centro de todas las decisiones "como el verdadero titular del derecho de la salud".

Advirtió también que no hay que excluir ningún modelo, ni público, ni privado. "Tenemos que partir del reconocimiento de que hay 13 millones de asegurados de la sanidad privada aliviando un gasto importante al sistema público y haciendo sostenible el conjunto del sistema".

El director de EL ESPAÑOL también ha pedido a las urnas que se desatasquen las leyes con mejores proyectos de los que ahora están en el Parlamento como la ley del medicamento.

También pidió un Estatuto Marco de las profesiones sanitarias y que la profesión médica tenga un tratamiento específico que reconocieran sus especificidades frente al resto de los actores.

En definitiva que las listas de espera pasen a ser una de las prioridades y no un campo de batalla permanente, que se deje a los mutualistas seguir optando por esta modalidad si así lo desean y sacar adelante una Agencia Estatal de Salud Pública. "Una promesa hecha en 2020 y que seis años después sigue sin concretarse", ha señalado.

Nacido en la pandemia

"Creo que hoy es un día de gran expectativa, pero sobre todo de esperanza (en relación a la convocatoria de elecciones), por eso me gustaría decir que en conjunto podemos estar orgullosos de nuestro sistema de sanidad".

"Es un sistema universal, que al menos declarativamente tiende a buscar la equidad, un sistema con altas capacidades tecnológicas en términos relativos, que a pesar de su escasez de personal, contribuye a que haya una alta esperanza de vida y que la mortalidad sea relativamente baja", ha dicho.

Durante su discurso de apertura, el presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL recordó el nacimiento del Observatorio de la Sanidad. En plena pandemia "nacimos cuando todo se tambaleaba", dijo haciendo una similitud con el reciente libro publicado por Juan Abarca, presidente de HM Hospitales.

"Esos hechos terribles nos llevaron a hacer una convocatoria y una llamada de auxilio a todos los sectores implicados en la lucha contra la pandemia. Ahí recibimos el sorprendente anuncio del ministro Salvador Illa de que antes de que terminara el año llegaron las primeras vacunas. Fue una epopeya colectiva.", ha señalado.

Sistemas sanitarios

"Contamos con 160 ponentes, por lo que seguimos siendo una cita única de los Estados Generales del sector. Este es el momento en el que no todo se tambalea, por eso es importante pasar "del diagnóstico a la acción", ha concluido.

Desde el 5 hasta el 8 de octubre, EL ESPAÑOL e Invertia organizan el VII Observatorio de la Sanidad, bajo el título 'Sanidad 2030, del diagnóstico a la acción'. Este ciclo de encuentros tendrá lugar en el salón de actos de la Organización Médica Colegial (Plaza de las Cortes, 11. Madrid).

Durante estos cuatro días se abordarán los grandes desafíos y oportunidades de la sanidad en España para transformar los sistemas sanitarios actuales en modelos predictivos, sostenibles y centrados en las personas gracias a la revolución digital y la introducción de la inteligencia artificial. El objetivo es alcanzar la plena competitividad como elemento clave de desarrollo.