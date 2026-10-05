Manel del Castillo, presidente de CAIROS, alerta del deterioro de la sanidad y pide una reforma "radical" del sistema

El Sistema Nacional de Salud sigue dando buenos resultados, pero algunos de sus problemas no han parado de crecer en los últimos años.

Las listas de espera, la fragmentación de la atención y la pérdida de confianza son algunos de ellos. Y para solucionarlos, hace falta reformar el modelo y adaptar su funcionamiento a una realidad que ha cambiado.

Así lo ha defendido Manel del Castillo, presidente del Comitè d'Avaluació, Innovació, Reforma Operativa i Sostenibilitat del Sistema de Salut (CAIROS) y secretario general de SJD Hospitality Europe, durante la apertura del VII Observatorio de la Sanidad ‘Sanidad 2030, del diagnóstico a la acción’, organizado por este periódico.

Del Castillo ha partido de las fortalezas del sistema sanitario español. Ha destacado sus resultados en esperanza de vida y mortalidad evitable.

También ha puesto en valor a los profesionales, las instalaciones y el carácter universal y equitativo del modelo.

Sin embargo, también ha advertido de problemas que empeoran de forma progresiva. Y entre ellos, las listas de espera ocupan el primer lugar.

Según detalla el directivo, han aumentado en cirugía, consultas y atención primaria. Además, este incremento se ha producido en todas las comunidades autónomas, por lo que considera que se trata de un problema de funcionamiento y no de ideología.

Manel del Castillo, presidente del Comitè d'Avaluació, Innovació, Reforma Operativa i Sostenibilitat del Sistema de Salut (CAIROS) y secretario general de SJD Hospitality Europe

Otro de los retos es la fragmentación. La falta de coordinación dentro del propio sistema sanitario complica la atención y dificulta el paso de los pacientes de un servicio a otro.

Un paciente puede pasar por atención primaria, diferentes especialistas, un hospital o incluso necesitar servicios sociales. El problema aparece cuando todos estos niveles funcionan de forma demasiado separada. Para Del Castillo, esta división hace más difícil la atención y complica el recorrido del paciente por el sistema.

Por su parte, Del Castillo descarta que los problemas de la sanidad se expliquen sólo por la falta de dinero o de profesionales.

CAIROS ha revisado 52 informes sobre el sistema sanitario y, a su juicio, el diagnóstico está claro. Las listas de espera y la fragmentación tienen otras causas. Tampoco considera que sean consecuencia de una privatización del sistema.

Para explicarlo, pone como ejemplo el gasto sanitario en Cataluña. El presupuesto ha pasado de 11.000 millones de euros en 2020 a 16.000 millones en 2025.

Es decir, ha aumentado en 5.000 millones en cinco años y los problemas continúan. Así, Del Castillo admite que harán falta más recursos ante el aumento de los costes, pero considera que el dinero no es el principal problema.

Su diagnóstico apunta al propio funcionamiento del sistema. La sanidad no se ha adaptado al mismo ritmo que ha cambiado la sociedad y que necesita una reforma "radical".

La población está más envejecida, tiene más enfermedades crónicas y necesita más atención. También han cambiado los profesionales y las organizaciones son cada vez más complejas.

Para el directivo, el problema está en la rigidez de un modelo que tiene dificultades para responder a todos estos cambios.

Del Castillo ha criticado la hiperregulación y ha utilizado el término "formalistán" para definir un modelo que coloca "la forma por delante del fondo" y "la norma por delante del resultado".

Sin embargo, esta situación también tiene efectos sobre la confianza de los ciudadanos. Del Castillo ha apuntado al crecimiento del aseguramiento privado como una señal de alerta.

Según ha explicado, alrededor de 13 millones de personas cuentan ya con este tipo de cobertura. A su juicio, parte de los nuevos usuarios recurre a ella para buscar soluciones que no encuentra en la sanidad pública.

Tres reformas

Ante este escenario, CAIROS propone actuar sobre tres ámbitos. El primero es el modelo organizativo.

Del Castillo defiende dar más autonomía a los centros y exigir a cambio responsabilidad y resultados. El comité ya trabaja en esta línea con 27 centros de atención primaria.

El segundo es el modelo profesional. La propuesta busca recuperar la autonomía de los sanitarios y mejorar su capacidad para organizar el trabajo.

El tercero es el modelo asistencial. El objetivo pasa por mejorar la integración y poner más peso en la salud y no sólo en la enfermedad.

Según aclara Del Castillo, CAIROS ha comenzado a probar algunas de estas medidas, aunque la idea no es cambiar todo el sistema sanitario al mismo tiempo.

El comité prueba primero las medidas en un grupo reducido de centros. Así puede comprobar sus resultados antes de plantear una aplicación más amplia.

Del Castillo asegura que, después de nueve meses, las primeras experiencias empiezan a dar resultados.

Las listas de espera están bajando y también mejora la valoración de los pacientes y la calidad de vida profesional de los sanitarios.

Este modelo permite aplicar cambios profundos sin modificar de golpe todo el sistema. El presidente lo compara con "arreglar un avión mientras vuela".

La sanidad debe seguir atendiendo a los pacientes mientras se reforma. Por eso, CAIROS apuesta por probar primero los cambios en entornos concretos y analizar su funcionamiento.

No obstante, el objetivo es pasar del diagnóstico a la acción. Del Castillo considera que los problemas de la sanidad ya están identificados y también existen propuestas para solucionarlos.

El reto ahora es ponerlas en marcha, medir sus resultados y avanzar con aquellas que funcionen.