Las CCAA aplauden el adelanto electoral: "Es una oportunidad inmensa para unir al país y también para la Sanidad"

Las comunidades autónomas consideran que el adelanto electoral va a suponer "una oportunidad para la Sanidad", sobre todo porque deja en suspenso el nuevo Estatuto Marco de los profesionales sanitarios que había impulsado el Ministerio de Sanidad pese a las críticas de las regiones.

Así lo han puesto de manifiesto Fátima Matute, Antonio Sanz, Jesús Fernández y Alejandro Vázquez, consejeros de Sanidad de Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León en el VII Simposio del Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL e Invertia.

En él, Matute ha incidido en que desde la Comunidad de Madrid van a seguir trabajando en lo más importante, "que es salvar vidas, ante una población cada vez más envejecida"; centrando los objetivos tanto en el paciente como en el profesional médico.

Mesa redonda. Consejeros de Sanidad de las CCAA

Sanz ha querido transmitir un mensaje de esperanza. "Es el momento de liderar una alternativa que transmita que el camino de España no es dividirnos y para eso tenemos una oportunidad inmensa para la Sanidad".

También ha criticado a la hasta entonces Ministra de Sanidad, Mónica García, por "no tener un minuto para sentarse con los médicos" cuando "el responsable público tiene que impulsar una norma que agrupe a todos".

Los cuatro consejeros han coincidido también en que la gestión sanitaria depende de un sistema de financiación que "debe llevarse a cabo pensando en todas las CCAA, independientemente de las siglas".

Para Fernández, la forma como se ha llevado a cabo el Estatuto Marco ha sido "la crónica de una muerte anunciada". Se necesita, a su juicio, del talento, el conocimiento y el talante de todos los profesionales para que se pueda llegar a un resultado exitoso.

Y es que, como ha denunciado el consejero de Castilla y León, las tensiones en el ambiente sanitario son malas debido a "una mala gestión del Estatuto Marco", por lo que lo primordial pasa por "acabar con la conflictividad del sector sanitario".

Tampoco podrá salir adelante un Estatuto Marco que no cumple con las condiciones laborales de los profesionales, ya que "es imposible" que la Sanidad sin una financiación adecuada pueda hacer frente a la cronicidad y al envejecimiento al que se enfrenta nuestra sociedad.

Las listas de espera

En relación con las listas de espera, los consejeros han puesto en valor las medidas que ya se están implantando para mejorarla. "Estamos trabajando para tener un cuadro de mando actualizado al minuto de lo que está pasando", ha señalado Matute.

En su opinión, no se pueden utilizar las listas de espera para hacer política porque lo único que hacen es causar daño y que dejen de creer en un sistema que salva vidas.

"Una vez que entran en el sistema sanitario, la percepción que tienen los ciudadanos es excelente", ha añadido Fernández, quien también opta por que no se haga un uso partidista de la Sanidad.

Con vistas al futuro, los consejeros consideran que es necesario llevar a cabo un pacto sanitario en el que la figura del Ministerio de Sanidad debe consensuar. Sanz se ha mostrado optimista en este sentido: "En las CCAA estoy seguro que somos capaces de llegar a un gran pacto".

Fernández cree que para ello también es importante que la salud se encuentre presente en todas las carteras: "Es algo transversal y debemos hablar de bienestar en su conjunto".