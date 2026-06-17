¿Puede la computación cuántica descubrir mi contraseña? "Hay que anticiparse al futuro cuántico"

¿Puede la computación cuántica descubrir mi contraseña? La respuesta corta es sí, aunque con importantes matices. Alrededor de esta pregunta giró la penúltima conversación del Foro La Galicia Que Viene, que concluye su quinta edición en A Coruña.

En palabras de Gonzalo Blázquez Gil, responsable de Tecnologías Cuánticas del ITG, "cuando hablamos de inteligencia artificial es complicado no caer en discursos alarmistas". Y es que, aunque la respuesta sea que sí, por suerte, o por desgracia, todavía no hemos llegado a ese punto.

El experto recordó que ya en 1994 se demostró matemáticamente que determinados algoritmos cuánticos podrían romper los sistemas criptográficos que protegen actualmente gran parte de las comunicaciones digitales. "Actualmente, con un ordenador cuántico lo suficientemente potente podríamos hacerlo en cuestión de minutos", señaló.

Sin embargo, insistió en que la realidad está todavía lejos de ese escenario. El problema está en que los ordenadores cuánticos disponibles no cuentan con suficientes cúbits, la unidad básica de información cuántica —lo que serían los bits en un ordenador tradicional—. "Hasta que no lleguemos a una determinada escala va a ser imposible", afirmó.

Aun así, algunos ya se están preparando cuando esto suceda. Y es que, según el experto, existen comunicaciones cuya información mantiene valor durante años, especialmente en ámbitos como el militar o el gubernamental. "Hay organismos que captan esas comunicaciones cifradas para que, cuando los ordenadores cuánticos lo permitan, puedan descifrarlas en el futuro", explicó.

Pese a ello, considera que aún queda mucho para que eso suceda: "No creo que la ventana sea de cinco o diez años, sino muchos más".

¿Para qué sirve la computación cuántica?

Más allá de la ciberseguridad, el responsable de Tecnologías Cuánticas del ITG destacó que esta disciplina busca acelerar la resolución de problemas especialmente complejos. Entre las aplicaciones más prometedoras citó la simulación de materiales, el desarrollo de nuevos medicamentos o la optimización de procesos industriales y energéticos.

"La computación cuántica permite acelerar determinadas partes de problemas que tienen muchísimas variables", explicó. Aunque los ordenadores actuales siguen siendo más eficaces para la mayoría de tareas, los algoritmos híbridos —que combinan computación clásica y cuántica— ya están ofreciendo resultados interesantes en algunos ámbitos.

De hecho, indica que desde el ITG trabajan en proyectos relacionados con la optimización energética mediante este tipo de algoritmos. "Ahora mismo la tecnología tiene limitaciones, pero ya existen casos en los que permite encontrar soluciones de forma más eficiente", apuntó.

Aplicaciones basadas en la física cuántica ya en funcionamiento

Sobre la llegada de la computación cuántica al tejido empresarial, Blázquez diferenció entre las distintas ramas de las tecnologías cuánticas. Mientras que la computación aún necesita más madurez, otras aplicaciones, como las comunicaciones y los sensores cuánticos, ya están llegando al mercado.

"Las personas probablemente no vamos a tener un ordenador cuántico en casa", afirmó. En cambio, prevé que estas capacidades estén disponibles a través de servicios en la nube para universidades, centros de investigación y empresas que necesiten resolver problemas de alta complejidad.

Alerta para las empresas

Por ello, aunque considera que la adaptación no es urgente, sí cree que las compañías tienen que empezar a ponerse las pilas en esta materia. El principal reto será la seguridad. "Hay que empezar a generar servicios y sistemas que sean más resistentes frente a un posible futuro cuántico y que nos permitan estar mucho más protegidos".

En cuanto a la carrera internacional por liderar esta tecnología, señaló a Estados Unidos como el principal referente en inversión, aunque destacó también el potencial de China y el esfuerzo realizado por Europa para desarrollar diferentes aproximaciones tecnológicas. En ese contexto, reivindicó el trabajo realizado en Galicia durante la última década.

Gonzalo Blázquez, responsable de Tecnologías Cuánticas del Centro Tecnológico ITG Sara Fernández

"Galicia lleva años trabajando en tecnologías cuánticas, desde redes de intercambio seguro de claves hasta herramientas para ayudar a las empresas a comprender cómo puede impactar esta revolución tecnológica", señaló.

Mirando al futuro, Blázquez comparó el momento actual de la computación cuántica con los años previos al auge de la inteligencia artificial. "En la IA los algoritmos existían desde hacía décadas, pero cuando convergieron los datos, la capacidad computacional y las necesidades empresariales, todo explotó".

Su previsión es que dentro de diez años habrá algoritmos cuánticos trabajando en segundo plano para ayudar a las empresas a obtener mejores resultados y optimizar recursos, aunque probablemente sin que los usuarios sean conscientes de ello.