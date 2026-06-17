Cómo conquistar el espacio desde Galicia: "Acumulamos experiencia y desarrollamos productos muy valiosos"

El director de Recursos Humanos de Alén Space, Alfonso Dans Álvarez de Sotomayor, durante su intervención en el V Foro Económico Español 'La Galicia que viene' Brais Lorenzo

Galicia ha viajado al espacio para cerrar el V Foro Económico Español 'La Galicia que viene'. El director de Recursos Humanos de Alén Space, Alfonso Dans Álvarez de Sotomayor, ha repasado la trayectoria de esta pionera empresa gallega que se ha consolidado como un referente europeo del new space.

Desde este martes 16 de junio, la Sede Afundación de A Coruña acoge el V Foro Económico Español 'La Galicia que viene', organizado por Quincemil y EL ESPAÑOL. El evento ha contado con figuras relevantes del ámbito político y empresarial como el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; las conselleiras, María Jesús Lorenzana y María Martínez Allegue; o el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca.

La segunda jornada del evento ha contado con la participación referentes empresariales de la industria gallega. El CEO de Hatta Energy, Javier Alonso; la CEO de Xeal, María Couto; la head of Data Science de Repsol, Julia Díaz; o el director de Banca Corporativa y Financiación Especializada de Abanca, Román Sánchez Gordón fueron algunos de los directivos que han intervenido este miércoles.

El final del foro ha corrido a cargo del director de Recursos Humanos de Alen Space, Alfonso Dans Álvarez de Sotomayor, que ha mantenido una conversación con el director de Quincemil y Treintayseis, Pablo Grandío, sobre las dos décadas de trayectoria de su compañía, que es ya un referente europeo e internacional en el sector.

"Todo empieza hace aproximadamente 20 años en el grupo estratégico aeroespacial de la Universidade de Vigo, donde llega una propuesta de un lanzamiento para desarrollar un pequeño satélite", ha narrado Dans Álvarez de Sotomayor. Y es que Alen Space fue la primera empresa en lanzar un "satélite con esas características en España".

Desde entonces, la compañía con sede en Nigrán (Pontevedra) ha trabajado con algunas de las agencias espaciales más influyentes del mundo, como la Agencia Espacial Europea (ESA), la Agencia Espacial Brasileña o la NASA. "Fuimos acumulando experiencia y desarrollando productos que después resultaron muy valiosos", ha afirmado el directivo de Alen Space.

La clave del éxito de Alen Space

Dans Álvarez de Sotomayor ha resaltado la convergencia de talento, capacidad "altísima" de trabajo y especialización como las claves del éxito de Alen Space. "También un poco de suerte de estar en el momento adecuado", ha puntualizado, ya que fue a finales de los 90 cuando comenzaron a surgir las tecnologías asociadas al 'new space', satélites de baja órbita.

El plazo de desarrollo de estos satélites es de "apenas 16-20 meses en condiciones favorables". Según ha explicado Dans Álvarez de Sotomayor, estos productos han permitido la "democratización del espacio" al bajar los "costes de poner algo en órbita" y desarrollar una industria aeroespacial en "un sitio como Galicia".

"Otra cosa que ha cambiado es el ámbito institucional. Ese spin-off que nació en la Universidad de Vigo contó con el apoyo de la Xunta de Galicia a través del programa Ignicia", ha recordado el director de Recursos Humanos de Alen Space. "Somos un caso de éxito de transferencia de proyectos de investigación al mercado", ha resaltado.

Alén Space presume de que sus misiones registran un 100% de éxito. "Teníamos cinco satélites que desarrollamos en la etapa de la universidad y actualmente son 17 los que hemos lanzado", ha afirmado Dans Álvarez de Sotomayor, que ha recordado que Alen Space forma parte del proyecto Celeste, una misión europea que busca mejorar la navegación, el posicionamiento y precisión de Galileo, de ESA.

Además, ha situado la entrada del grupo GMV al proyecto en el año 2023 como el momento en el que Alén Space alcanzó su madurez. "Nos ha supuesto tanto músculo financiero como solvencia técnica y exposición internacional a proyectos mucho más grandes (...). De alguna manera es entrar en la Liga de Campeones", ha destacado.

¿Qué desarrolla Alen Space?

La industria aeroespacial está en auge. Empresas como Alen Space fabrican satélites que están presentes en el día a día de cualquier ciudadano. "Los servicios tradicionales son los de broadcasting de televisión, posicionamiento (...) Sin embargo, cada vez se están desarrollando más aplicaciones que corren en satélites", ha explicado.

Dans Álvarez de Sotomayor ha detallado que su compañía está especializada en el sector de las comunicaciones. En concreto, desarrollan tecnología y soluciones técnicas para IOT (internet de las cosas), para tráfico marítimo, "estructuras críticas" y seguimiento en tiempo real de "sensórica que puede estar relacionada con el medio ambiente".

Vigo, polo aeroespacial

El éxito de Alen Space explica el desarrollo de esta incipiente industria en el sur de Galicia. En el parque empresarial de Porto do Molle en Nigrán ya hay "más de tres y cuatro empresas" que se dedican a este sector y acompañan a la empresa pionera en su conquista del espacio desde Galicia.

"Se está creando un polo muy interesante, ya están llegando otras empresas que nos ayuda a generar sinergias y a tirar del sector", ha señalado el director de Recursos Humanos de Alén Space. Para seguir desarrollando esta industria, conseguir talento y profesionales capacitados es fundamental.

En esta línea, Dans Álvarez de Sotomayor ha explicado que les ha costado encontrar "perfiles más experimentados en el espacio". "El espacio en órbita baja se ha empezado a desarrollar a finales de los 90, entonces difícilmente una persona mayor de 40 años puede acumular una gran experiencia", ha admitido.

Conversación entre Alfonso Dans Álvarez de Sotomayor y Pablo Grandío durante el V Foro Económico Español 'La Galicia que viene' Brais Lorenzo

Alén Space y el sector aeroespacial gallego juegan un papel fundamental en "formar equipos" para buscar "el equilibrio entre talento senior y formación". "Gente que pasa y se va a otras empresas es también una buena señal de un sitio donde se pueda estar y donde esperamos que vuelvan", ha afirmado.

Dans Álvarez de Sotomayor ha puesto en valor el apoyo autonómico para generar una industria aeroespacial fuerte y considera que Galicia "está bien situada" dentro del "potente" sector español. En este sentido, ha resaltado la Iniciativa Estratégica en Seguridad, Defensa y Aeroespacio 2025-2030 impulsada por el gobierno gallego.

"Hace tiempo sonaba muy extraño y recientemente ya estamos más presentes", ha asegurado sobre la relevancia de Alen Space su director de Recursos Humanos. 20 años de experiencia con tecnología acreditada para volar en espacio lo demuestra y, por ello, Dans Álvarez de Sotomayor considera "ilusionante" el camino de esta empresa, que trabaja desde el diseño de la misión hasta la operación.

¿Cómo seguirlo?

A Coruña se convierte en el epicentro del debate económico con el V Foro Económico Español: La Galicia que viene. Un evento consolidado ya como la cita anual imprescindible y el gran termómetro de la economía gallega. A lo largo de dos jornadas, el evento vuelve a convertirse en el punto de encuentro de los principales representantes institucionales, líderes empresariales y expertos de la comunidad para debatir, con la vista puesta en el futuro, los grandes retos y oportunidades que definirán el rumbo de Galicia.

El encuentro contará como siempre con retransmisión en streaming de principio a fin desde la HOME de EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis.

Además, el foro contará con una completa cobertura de todas sus conversaciones, intervenciones y mesas redondas. Días después publicaremos los mejores momentos en clips de vídeo en LinkedIn, y se podrá ver el foro en su totalidad a través de los vídeos publicados en YouTube.