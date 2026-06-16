Valentín González Formoso, presidente de la Deputación: "A Coruña es el motor económico de Galicia"

El presidente de la Deputación de A Coruña, Valentín González Formoso, en el V Foro Económico Español 'La Galicia que viene'. Sara Fernández

"La Galicia que viene o la que ya está aquí la estamos construyendo entre todos y todas. Y en este proyecto, la provincia de A Coruña es el motor del tejido económico de Galicia". Así lo ha destacado el presidente de la Deputación de A Coruña, Valentín González Formoso, en su intervención esta misma mañana en la nueva edición del Foro Económico La Galicia que viene.

El presidente provincial recordó en el evento impulsado por EL ESPAÑOL, Quincemil, Treintayseis e Invertia que la provincia aporta "más del 46% del PIB de este país con una presencia industrial más que relevante".

En este sentido, puso en valor sectores como el primario, citando a Mazaricos como el municipio con más cabezas de reses de España; el sector forestal, al cual Galicia aporta más del 60% de masa forestal del país y con su capacidad para transformarla o el sector de transformación de extractivos del mar, especialmente del sector conservero en el que trabajan más de 26.000 personas, gran parte de ellas en Barbanza, uno de los principales ejes a nivel europeo y mundial.

Formoso también defendió la capacidad de Galicia de producir energía a través de la eólica y la eólica marina frente a una "política irresponsable" del BNG, a quien acusó de llevar a cabo "incoherencias frecuentes" en este aspecto por su posición contraria a la implantación de estos parques.

"Galicia tiene la mayor aportación a la red eléctrica del Estado en generación eólica pese a las dificultades de implantación de proyectos paralizados por el populismo político", recordó sobre un territorio capaz de "ofertar soluciones energéticas a proyectos industriales".

En esta misma línea citó también la industria naval militar y los astilleros y su propia relación con la eólica offshore, una producción de energía que la Unión Europea sitúa como "una gran fórmula en sus proyecciones para el 2030 como segunda fuente de generación energética europea".

Acuerdos más allá de los colores

En su intervención, Formoso abogó por una forma de hacer política pensando en las generaciones futuras.

"¿Qué explicación le daremos a nuestros hijos e hijas?", se preguntó sobre la financiación de servicios públicos y poniendo en valor una manera de trabajar muy diferente a la que se hace en Madrid, que definió por su confrontación como "dañina" para el resto de España.

Citando ejemplos como los astilleros o la refinería de Repsol, recordó que estas instalaciones no están en la capital, sino aquí. "Sufrimos el impacto ambiental pero también tenemos el beneficio. Así lo entendemos y consideramos como un beneficio que venga un inversor madrileño, chino o alemán que cumpla con los requerimientos", reiteró.

Como presidente provincial, y "socialdemócrata hiperconvencido", invitó a una reflexión "necesaria": "Venir a hablar a un foro económico se ve en ciertos partidos como una cesión al liberalismo y a la derecha. Yo vuelvo a esa fórmula de hacer política de calidad, pensando en los hijos e hijas".

Por todo ello, resaltó que desde A Coruña "queremos aportar valor al tejido económico de este país desde esta provincia, que es muy relevante en la economía gallega dada la fortaleza de sus sectores productivos".

"Hay muchos aspectos que debatir entre la izquierda y la derecha y marcar diferencias entre el PP y el PSOE, pero hay cuestiones que son de comer, de proteger al país que necesita un tejido productivo fuerte y al servicio de la sociedad, con una asociación inteligente entre trabajadoras y trabajadores y empresarias y empresarios. Los resultados tienen que ser distribuidos inteligentemente entre quien arriesga y quien soporta ese riesgo".

Formoso concluyó dirigiéndose al presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, con un mensaje de tranquilidad: "En Galicia hay una inmensa mayoría muy sensata. Trabajamos de la mano de Alfonso Rueda y los resultados están ahí, con una fórmula imbatible. Tenemos que desmadrileñizar la política".

¿Cómo seguirlo?

A Coruña se convierte en el epicentro del debate económico con el V Foro Económico Español: La Galicia que viene. Un evento consolidado ya como la cita anual imprescindible y el gran termómetro de la economía gallega. A lo largo de dos jornadas, el evento vuelve a convertirse en el punto de encuentro de los principales representantes institucionales, líderes empresariales y expertos de la comunidad para debatir, con la vista puesta en el futuro, los grandes retos y oportunidades que definirán el rumbo de Galicia.

El encuentro cuenta como siempre con retransmisión en streaming de principio a fin desde la HOME de EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis.

Además, el foro cuenta con una completa cobertura de todas sus conversaciones, intervenciones y mesas redondas. Días después publicaremos los mejores momentos en clips de vídeo en LinkedIn, y se podrá ver el foro en su totalidad a través de los vídeos publicados en YouTube.