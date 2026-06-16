Pedro Blanco, delegado del Gobierno: "Galicia liderará la gran transformación económica de España"

El delegado del Gobierno en Galicia ha situado a la comunidad gallega al frente de la "gran transformación económica y social que vive España en su historia moderna". "No a seguirla, sino a liderarla", recalcó Pedro Blanco en su intervención al comienzo del V Foro Económico Española: La Galicia que viene.

Blanco hizo alusión al alcance de las empresas gallegas, a los proyectos de los puertos de la comunidad y a la movilidad de los jóvenes, "que se quedan y que regresan" para ensalzar "la realidad" de Galicia, canalizada a través de "políticas públicas que llegan a las personas".

El delegado del Gobierno, que acaba de cumplir tres años en el cargo, apeló a la colaboración entre administraciones y a "modelos de cogobernanza" para "llegar" al conjunto de la población. Una fórmula que, a su juicio, ha reportado fondos a las empresas "que innovan y convierten a Galicia en una potencia industrial, tecnológica y energética".

Blanco cifró en 100.000 millones de euros la inversión movilizada por el Gobierno español en Galicia en los últimos años, "con los que se ha modernizado el tejido económico de la comunidad y mejorado la vida de las personas".

Entre los grandes "retos de país" que repasó, el delegado destacó el del acceso a la vivienda, para a continuación apuntar el compromiso del Gobierno estatal a través de 500 millones de euros destinados al fomento de la construcción en los últimos años y otros 400 comprometidos hasta 2029. "Los grandes desafíos exigen soluciones reales".

"A veces el ruido político es ensordecedor, y creemos que nada avanza", alertó. "No es cierto", insistió, subrayando que Galicia, gracias a las respuestas de sus empresas, "avanza aún más que el resto de comunidades españolas".

"Desde el Gobierno de España acompañaremos a esta transformación que vivimos, para conseguir una Galicia con más progreso, oportunidades y bienestar", concluyó Pedro Blanco.

¿Cómo seguirlo?

A Coruña se convierte en el epicentro del debate económico con el V Foro Económico Español: La Galicia que viene. Un evento consolidado ya como la cita anual imprescindible y el gran termómetro de la economía gallega. A lo largo de dos jornadas, el evento vuelve a convertirse en el punto de encuentro de los principales representantes institucionales, líderes empresariales y expertos de la comunidad para debatir, con la vista puesta en el futuro, los grandes retos y oportunidades que definirán el rumbo de Galicia.

El encuentro cuenta como siempre con retransmisión en streaming de principio a fin desde la HOME de EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis.

Además, el foro cuenta con una completa cobertura de todas sus conversaciones, intervenciones y mesas redondas. Días después publicaremos los mejores momentos en clips de vídeo en LinkedIn, y se podrá ver el foro en su totalidad a través de los vídeos publicados en YouTube.