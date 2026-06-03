El talento STEAM en las empresas y "la lucha feroz" por encontrar perfiles femeninos: "Hay que visibilizarlos"

El talento joven visto desde el punto de las empresas: qué necesitan, cómo valoran a los candidatos, cómo trabajan para crear comunidad y llegar a un objetivo común etc., ha generado una interesante conversación en el foro 'Talento STEAM para cambiar el mundo' en la Universidad Camilo José Cela de Madrid.

Nuevamente, el escenario se ha llenado de perfiles femeninos que saben mucho de equipos sostenibles y diversos y que también han sido testigos de cómo ha evolucionado la presencia de la mujer en los sectores tecnológicos: cuatro de ellas son ingenieras de caminos y en su época casi una rareza en clase.

La mesa la forman Lorena Cuadrado, directora de Operaciones y Alianzas para Europa y Nuevos Mercados de Ferrovial; Sara Rodríguez, chief Sustainability officer de Abertis; Sara García, directora de People & Culture de Philip Morris Spain y María José Rodríguez, directora de Operaciones de ACS University.

Mesa redonda. El talento STEAM en las empresas

Junto a ellas, moderando, Laura Ojea, redactora jefe de Energía en Invertia. La primera pregunta que les lanza es cómo están incluyendo las compañías ese talento STEAM en sus plantillas

Desde Ferrovial, destacan que los perfiles que buscan son diversos y que los más técnicos completan otros y abren el debate de nuevos proyectos

La representante de Philip Morris detalla que este rol técnico ha sido crucial "en la transformación de la compañía que empezamos hace 15 años para dar alternativas a los fumadores y esto ha sido a través del talento STEAM"

"Tenemos ingenieros, científicos, diseñadores... que son los que nos permiten cambiar la compañía. Son el corazón de lo que estamos haciendo", asegura Sara García.

Lo que buscan es habilidades globales que permitan generar y aprender otras nuevas, "para integrarlos. Hay que trabajar de manera transversal aprovechando el talento".

La moderadora pregunta a Sara Rodríguez, chief Sustainability officer de Abertis, si hay una brecha entre lo que ofrecen las universidades y lo que requieren las empresas: "Sí que existe y tenemos una gran necesidad de talento STEAM: ingenieros de caminos, civiles..".

Por eso, a través de su empresa, colaboran con la universidad con una cátedra específica presente en más de siete países que les sirve para hacer reclutamiento "y que esos estudiantes tengan la oportunidad de trabajar en nuestros proyectos desde los inicios".

También fomentan las vocaciones STEAM en niñas, mediante un proyecto en México.

¿Deben ser las empresas de infraestructuras más diversas, más equilibradas en cuanto a género?

María José Rodríguez, directora de Operaciones de ACS University, explica cómo lo hacen ellos: "El rol nuestro es acceder a la diversidad desde las escuelas y además fomentarlo desde dentro". Quieren ser parte de la solución.

Durante la mesa redonda ha habido tiempo para las anécdotas personales.. Lorena Cuadrado ha contado que cuando ella estudiaba bachillerato de ciencias sólo eran cuatro en clase ."En la facultad de Caminos había un 20 o 30% de mujeres y el porcentaje no ha subido. El mundo laboral del sector sigue siendo masculino", reflexiona.

Pero también cree que hay cosas positivas: "Tú sola vas desarrollando habilidades para sacar la cabecita y hacer ver que estás ahí y vales. Tenemos una ventaja en el fondo, porque las habilidades femeninas son más amplias, más colaborativas y globales que las de ellos. Eso es positivo para nuestro futuro".

Sara García se muestra orgullosa de que en Philip Morris "más del 50% de empleados son mujeres, y entre los STEAM son el 40%". Y/ admite que "es una lucha feroz encontrar talento femenino que se pueda incorporar a las empresas".

La chief Sustainability officer de Abertis pone en valor la importancia de las habilidades interpersonales, casi por encima de las técnicas, y anima a las mujeres a atreverse a dar el paso de mostrarlas.

La moderadora Laura Ojea, junto a Lorena Cuadrado, directora de Operaciones y Alianzas para Europa y Nuevos Mercados de Ferrovial; Sara Rodríguez, chief Sustainability officer de Abertis; Sara García, directora de People & Culture de Philip Morris Spain y María José Rodríguez, directora de Operaciones de ACS University. David Morales

María José Rodríguez admite que no hay tanta diversidad de mujeres como le gustaría: "Por eso las que estamos aquí tenemos la responsabilidad de dar visibilidad a esos referentes femeninos a las nuevas generaciones. Son carreras muy versátiles que pueden resultar muy atractivas para los jóvenes:".

Y añade: "Uno de los motivos por los que estudié ingeniería fue para construir un mundo mejor y ser parte de ese cambio".

Como conclusión y cierre, más educación, seguir construyendo referentes y aumentar la visibilidad para que el mundo STEAM no sea sólo cosa de hombres.