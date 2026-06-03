Jaime Olmedo, rector de la UCJC, reivindica la cultura del estudio y el esfuerzo como base del talento femenino STEAM

El talento no es un don reservado a unos pocos; en todo caso, es el resultado de un trabajo sostenido en el tiempo. De ello está convencido Jaime Olmedo, rector de la Universidad Camilo José Cela (UCJC) y encargado de poner el broche de cierre a la primera edición del foro Talento STEAM para cambiar el mundo.

Lo ha hecho con una intervención rica en nombres y citas célebres que mira al futuro a la vez que pone en valor el peso femenino en la tradición intelectual española. "Es un honor para la universidad haber acogido una jornada que celebra el talento para cambiar el rumbo. Y, como sabéis muy bien, el talento se construye", arranca.

El rector recupera una de las frases más citadas de Ramón y Cajal: "El trabajo crea el talento". Lo hace para subrayar que, en el contexto de las STEAM y de la brecha de género aún pendiente de cerrar, hablar de talento sin hablar de esfuerzo y de condiciones de partida sería quedarse a mitad de camino.

Jaime Olmedo, rector de la Universidad Camilo José Cela (UCJC)

En esa línea, el máximo representante de la UCJC defiende que "la formación siempre es fruto de una fatigosa conquista que nadie puede hacer por nosotros". Históricamente, subraya, ha sido este "el único modo de progresar, de romper con esa determinación social de haber nacido en una clase inferior".

El estudio y el esfuerzo, apunta, eran "la única vía de ascenso social, de poner en valor la aristocracia del mérito". Frente a una fortuna "que no depende de nosotros, que podrá sernos favorable o esquiva", reivindica el trabajo como ese margen desde el que cada uno puede construir su camino.

Jaime Olmedo, fotografiado en la sede de la UCJC en la calle Almagro (Madrid), donde ha tenido lugar el foro. David Morales

Olmedo enlaza esa defensa del mérito con otra referencia a Baltasar Gracián, a quien parafrasea para desmontar la idea de que partir de una posición de ventaja garantiza el resultado. Como dijo un día el autor del Siglo de Oro, "más consigue una medianía con aplicación que una superioridad sin ella".

Y a partir de ahí sitúa el segundo pilar de su intervención: la voluntad, clave para que el esfuerzo se mantenga con el tiempo. No vale sólo con querer algo, hay que hacerlo "de forma intensa, con propósito firme", anima Olmedo a los asistentes en el foro de EL ESPAÑOL, Magas y Disruptores.

En su intervención no faltan las citas a eminencias como Miguel de Unamuno. Recuerda cuando el escritor suspendió sus primeras oposiciones frente a un rival menor. El tribunal argumentó su decisión aludiendo a las responsabilidades de su competidor: "Tiene ocho hijos".

La réplica del literato y filósofo, cita Olmedo, fue tan irónica como reveladora: "Sí, pero es que yo quiero tenerlos". Años después, acabaría teniendo exactamente ocho.

El rector subraya el sentido de esa historia: para Unamuno, "tan importante era la realidad vital del otro como su propio proyecto". Ahí pues, entra en juego la voluntad, porque "esta es nuestro destino, y la ilusión hay que mantenerla por adversas que sean las circunstancias".

El filólogo insiste en la idea de resiliencia, apoyándose en otra voz emblemática del siglo XX. Evoca a Churchill y su afirmación de que el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo, y remata diciendo que "una persona inteligente se recupera de un fracaso; un estúpido jamás se recupera de un éxito".

En el contexto del foro, esta reflexión atribuida al estoico Séneca se entiende como su invitación personal a no romantizar el talento precoz ni el triunfo temprano. En su lugar, hay que entender el aprendizaje, también en las STEAM, como un proceso largo, con tropiezos y segundas oportunidades.

El filólogo y académico, a cargo del cierre institucional del acto. David Morales

Desde ahí, Olmedo lleva la reflexión a la institución que representa. Destaca desde su atril algunos proyectos impulsados desde la UCJC que han tenido mucho que ver con talento femenino y con la puesta en valor de las contribuciones de las mujeres a la historia del conocimiento y la ciencia.

Menciona, entre otros, la elaboración de recursos digitales como diccionarios y portales de historia que permiten rastrear trayectorias invisibilizadas. "Se confirma cómo la mujer ha ido conquistando cotas de presencia social", apunta, "y vemos cómo va aumentando a medida que pasan los años".

Rescata entonces un lema de CarmenIglesias, a quien se le atribuye el mérito de ser la primera mujer en ponerse al frente de la Real Academia de la Historia y que ha sostenido en numerosas ocasiones que "el siglo XXI será de ellas o no será".

El rector de la Universidad Camilo José Cela enlaza el presente del talento STEAM con un pasado lleno de pioneras a menudo olvidadas. Para ello, se vale de nombres como el de Polonia Sanz, ligada al desarrollo de la deontología profesional a escala internacional pese a ser "casi desconocida en España".

También menciona a Dolors Aleu o María Elena Maseras, entre las primeras mujeres en completar estudios de Medicina; y se detiene en el expediente de Amparo Poch, "primera en una promoción de la Facultad de Medicina de Zaragoza, y, como ven, todo lo que tiene son sobresalientes y matrículas de honor”.

También queda tiempo en los compases finales del discurso para hablar de FloraPrieto, que además de su carrera científica se dedicó a la composición musical, o AuroraVilla, "un personaje fascinante, la gran especialista de la época en el tratamiento del estrabismo", dice, que también alcanzó marcas destacadas en disciplinas deportivas.

Con estos nombres, el académico enlaza directamente con el espíritu de la jornada: demostrar que el talento femenino, lejos de ser una excepción reciente, es una constante que el relato oficial no siempre ha sabido o querido reconocer.

"Lo que hacemos con jornadas como la de hoy es construir el futuro", resume. Antes de abandonar el atril, el rector agradece a este periódico que haya elegido la sede de Almagro de la UCJC para la primera edición de Talento STEAM para cambiar el mundo, que ha dado lugar a interesantes reflexiones y debates.