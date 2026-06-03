Cristina Aranda (MujeresTech): "Hay que incorporar la diversidad y las humanidades para crear una IA más justa"

Una inteligencia artificial más sostenible y justa es posible de la mano de la confluencia de la tecnología y las humanidades, ese punto donde Cristina Aranda,consultora de IA y cofundadora de MujeresTech, se mueve como pez en el agua y se convierte en inspiración para muchas otras mujeres y para las niñas y jóvenes que recogerán el testigo en unos años.

La filóloga y doctora en Lingüística, especialista en inteligencia artificial, ha participado en el evento 'Talento STEAM para cambiar el mundo', organizado por EL ESPAÑOL, Magas y DISRUPTORES que se celebra este 3 de junio en la Universidad Camilo José Cela (UCJC) de Madrid.

Y lo ha hecho con una reveladora conversación titulada 'Referentes visibles, referentes posibles: el poder de la representación' donde la experta en lingüística ha removido consciencias y ha profundizado en esa meta que siempre reiteran desde la entidad que cofundó, MujeresTech, y que ejerce de leitmotiv: "Hay que hackear los estereotipos".

Conversación. Referentes visibles, referentes posibles: el poder de la representación

Cristina Aranda ha defendido la integración de las humanidades en el sector tecnológico, una tesis que ha corroborado a lo largo de su trayectoria académica y profesional. Arana ha relatado cómo su transición desde la filología hacia el mundo del software le permitió descubrir que el lenguaje "es el núcleo de la interacción social y digital".

Su actitud beligerante contra los sesgos de los algoritmos le llevan a defender el "hackeo" de los estereotipos que limitan la presencia femenina en las disciplinas STEAM.

"Cuando a las mujeres nos dicen 'te tienes que empoderar', yo siempre digo que no, que lo tengo que hacer es incidir en el cambio estructural. He de cambiar muchas cosas, desde ayudar al profesorado a hackear esos estereotipos y educar", ha asegurado.

Asimismo, Cristina Aranda ha enfatizado la importancia de la ética y la regulación para proteger a la ciudadanía frente al poder de las grandes corporaciones tecnológicas. "Yo prefiero regular para salvaguardar la ciudadanía, para proteger la salud mental de los adolescentes y la privacidad de las de las personas".

Cristina Aranda durante su conversación. David Morales

"Si no tengo regulación, no incorporo el criterio ético en el desarrollo", ha añadido. De ahí que nuestra sociedad, ha incidido, viva en un "tecnofeudalismo bestial" donde el lobby tecnológico impone narrativas para evitar la regulación bajo la excusa de no detener la innovación, lo que a su juicio impide reflexionar sobre el impacto real de estas tecnologías en la sociedad.

Aranda ha reivindicado, por otra parte, las soft skills, esas cualidades que nos definen como humanos y que ella ha calificado como "power skills". "Hay profesiones que nunca podrán ser sustituidas por las máquinas; el cuidado, la mediación e intermediación, la confianza. Las personas confiamos en personas. ¿Tú te irías a la Feria de Abril con Robots? Yo, nunca", ha ironizado.

Estas habilidades y la creatividad nos diferencian de las máquinas. "A estas IA les falta mucha calle y les sobre muchos sesgos"

Aun así, Aranda reconoce que "es muy difícil desaprender" y que la sociedad, con los medios de comunicación también como parte del reto, deben reforzar sus esfuerzos para incorporar "la diversidad y las humanidades para crear una IA más ética y justa".

El encuentro de EL ESPAÑOL, Magas y DISRUPTORES está concebido para visibilizar, impulsar y conectar el talento en los ámbitos de la ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, y ha contado con la presencia de Eloisa del Pino, presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); Eugenia Silva, empresaria, modelo y colíder de 'Ellas hablan Código'; y Jaime Olmedo, rector de la Universidad Camilo José Cela (UCJC); entre otros ponentes.