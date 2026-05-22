EL ESPAÑOL y Universae devuelven a la FP al centro del mapa educativo y premian a quienes la impulsan día a día

La Formación Profesional ya no es un plan B en España. Bajo este preámbulo se celebró en la tarde del pasado jueves 21 de mayo la entrega de los I Premios Nacionales de Formación Profesional organizados por EL ESPAÑOL y Universae en colaboración con la Fundación Ramón Areces.

El madrileño Museo Lázaro Galdiano acogió una velada que tenía un objetivo claro: reconocer el prestigio social de la FP en el territorio nacional y distinguir a quienes, con su trabajo diario, impulsan esta modalidad educativa para que siga creciendo en el país.

Unos galardones que nacen de una alianza pionera fruto del compromiso de EL ESPAÑOL para "transformar nuestra sociedad y contribuir a que sea una sociedad mejor", tal y como destacaba Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de este diario, en el discurso de apertura de la ceremonia

EL ESPAÑOL y Universae celebran la excelencia de la Formación Profesional

Durante su intervención, Pedro J. Ramírez incidió en la implicación que ha tenido el diario "desde el principio" en la alianza por la Formación Profesional Dual, así como en las distintas acciones que se han llevado a cabo desde EL ESPAÑOL para impulsar la FP a nivel nacional. Una modalidad educativa cuyas cifras, tal y como exponía, miden el horizonte de una nación.

En este sentido, el director de EL ESPAÑOL instaba a no dejar pasar un tren -el de la FP- clave para la construcción del futuro del país. Así, bajo su propia experiencia de más de 40 años como director de periódicos, reconocía haber visto "prosperar en ámbitos muy diversos a gente con títulos de Formación Profesional" en materias que requerían de una formación especializada que otorgan estas enseñanzas.

"EL ESPAÑOL ha decidido que una de sus grandes banderas sea el impulso de la Formación Profesional", manifestó Pedro J. Ramírez. Lo hizo tras recordar que la responsabilidad de un periódico que ocupa una posición de liderazgo no es sólo "limitarse a contar lo que sucede", sino también "contribuir a transformar la actualidad" para hacerla mejor.

Así, Ramírez destacó el "indiscutible" esfuerzo que están haciendo las comunidades autónomas para impulsar la FP y, en este aspecto, también elogió la trayectoria de Universae en sus cuatro años de vida. Un lapso de tiempo en el que la institución educativa ha conseguido cifras reseñables al acercarse al medio centenar de titulaciones así como a los 30.000 de estudiantes en diferentes países.

Francisco Cámara, su consejero delegado, también tuvo la oportunidad de poner en valor la importancia de la Formación Profesional en España en la actualidad. Lo hizo recordando que "lo que más dignifica a una persona es tener un empleo" y añadió que, aunque antes "ese sueño comenzaba por tener un título universitario", ahora empieza por tener un puesto de trabajo "de calidad".

El CEO de Universae no esquivó el reto que supone la irrupción del IA en el mercado laboral: "En diez años se van a destruir 2 millones de puestos de trabajo", concluyó. Y ante ello compartió su voluntad de impulsar una alternativa de reciclaje veloz, "una formación de calidad que te recibe rápido y que además es innovadora y aporta valor a la empresa".

Sobre esta última cuestión, Cámara enfatizó en la importancia de contar con profesionales competitivos en un mercado global en el que las empresas necesitan ser competitivas y cuyo desempeño repercute en la propia competitividad española. Una competitividad que asegura que España sea "un Estado de derecho democrático y bienestar con una gran calidad de vida".

Sobre ello, recordó como en la anterior crisis hubo un pico de matriculaciones en las universidades. "La gente se daba cuatro años para formarse y ya no tenemos tanto tiempo para hacerlo", señaló Cámara. Y en este contexto resaltó la apuesta de Universae por soluciones educativas para que cualquier persona, "independientemente de sus condiciones personales y capacidades intelectuales, pueda desarrollar una profesión".

Entrega de premios

Tras ambas intervenciones, llegó el momento que conocer a los premiados de la I edición de los Premios Nacionales de FP de EL ESPAÑOL y Universae. Unas distinciones divididas en cinco categorías: Institución Pública Referente en FP, Empresa Comprometida con la FP, Promotor/a de la FP, Divulgador de la FP y Mejor profesor/a de FP.

En la primera de ellas, la Comunidad de Madrid fue distinguida como Institución Pública Referente en FP. El galardón reconoció el compromiso de la región con la transformación de la Formación Profesional en un contexto de constante cambio mediante una oferta sostenida de plazas en los últimos años y una clara apuesta por los sectores tecnológicos del futuro.

El premio fue entregado por Francisco Botía, director del Comité Paralímpico Español (CPE) y recogido por Mercedes Zarzalejo, consejera de Educación de la CAM, quien resaltó el modelo que ya "consolidado" en materia de FP "en continua mejora en continua transformación y adaptación" que se lleva a cabo en la región madrileña y que era "impensable hace poco tiempo".

La segunda distinción de la tarde quiso premiar a una Empresa Comprometida con la FP y en esta ocasión destacó la labor del grupo familiar Frime. Su directora de Recursos Humanos, Carmen Tomás, que recogió el galardón de manos de Alberto Luján Salamanca, director general de Formación Profesional (FP) de la Junta de Extremadura, resaltó "el honor de recoger el premio".

Tras este premio se pasó a conocer el ganador de la categoría de Promotor de la FP. Una distinción otorgada a Finexit, la iniciativa en forma de scape room financiera promovida por la Cámara de Comercio y la Fundación Mapfre. Sus responsables destacaron el esfuerzo de haber llevado esta iniciativa a lugares donde no siempre llega y recibieron el reconocimiento de la mano del Director General de Formación Profesional de la CAM, Jesús Manso.

Miriam Silva, mecánica de Renfe y primera comisaria técnica del Rally Dakar, fue considerada la mejor Promotora de la FP en estos I Premios Nacionales de FP. "La FP fue el camino que elegí y la herramienta que me permitió crecer, profesional y personalmente", resaltó al recoger el reconocimiento de la mano de Nuria Castro, tercera teniente de Alcaldesa del Ayto. de San Sebastián de los Reyes (Madrid), donde se encuentra la sede de Universae.

El último reconocimiento de la velada fue el premio al Mejor profesor de FP. Una distinción que terminó llevándose Juan Carlos González Hernández, docente en el Instituto Río Duero de Valladolid. María Isabel Blanco Llamas, vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, fue la encargada de darle el premio.

La directora general de Planificación, Innovación y Gestión de la Formación Profesional del Ministerio de Educación, Mª Paz Sánchez Martínez, fue la encargada de clausurar una ceremonia que a su juicio no sólo fue "una entrega de premios", sino también una celebración de la FP".

Sánchez Martínez incidió en el "dulce momento que vive la FP" y resaltó que la modalidad educativa "ya se elige como primera opción" como garantía de futuro y de empleabilidad.

Fue el broche de unos premios otorgados por un jurado profesional compuesto por Antonio Cánovas, presidente ejecutivo y socio fundador de Universae; Eduardo Nolla, consultor internacional en Educación; Rubén Benet, Apple professional Learning Lead Iberia; Alejandro Merino, director de Desarrollo Corporativo y Alianzas del Comité Paralímpico Español; Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Enclave ODS y Magas; Arturo Criado, subdirector de EL ESPAÑOL-Invertia; y Daniel Muñoz, director general de Producto de EL ESPAÑOL.

Una ceremonia que aspira a tener recorrido y a convertirse "en una tradición, en una referencia y en un impulso para que la comunidad de la FP siga ampliándose", tal y como destacó Pedro J. Ramírez en su apertura.