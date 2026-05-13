Esther Esteban: "EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha ha contribuido a que se respete más nuestra profesión"

La presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, ha concedido una entrevista al programa 'Castilla-La Mancha Despierta' de CMM. En la misma ha manifestado su emoción y orgullo tras la gala de entrega de los primeros premios Gigantes, que tuvo lugar este martes en el Teatro de Rojas de Toledo.

Los galardones coinciden con la celebración del 20 aniversario del periódico y consolidan una trayectoria en la que el medio "ha contribuido a que se respete más a nuestra profesión: periodistas".

"Suelo decir que nosotros somos periodistas, nada más, pero nada menos que periodistas. Y tenemos la responsabilidad de dar voz, especialmente a los más vulnerables, a quienes no tienen la posibilidad de hacerlo. Nuestros jefes son nuestro lectores y a ellos nos debemos".

El camino hasta consolidarse como el periódico de referencia en la región "no ha sido fácil". "Ha sido una aventura donde hemos tenido aciertos y errores".

"Mi mayor reto ha sido sortear las presiones de todo tipo a las que nos hemos tenido que enfrentar. Parece que fue ayer cuando nos reunimos cuatro compañeros, y César García me propuso poner en marcha un proyecto digital", ha explicado.

La presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha ha señalado que en estos 20 años ha habido un punto de inflexión, hace cuatro, cuando Pedro J. Ramírez la llamó para consolidar una alianza empresarial. "Como él siempre dice, empezamos con un noviazgo y terminamos con un matrimonio muy sólido. Un matrimonio que no se reduce solo al periódico, sino a nuestra responsabilidad ante la sociedad española".

En el último año se ha inaugurado la redacción de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en la plaza de Zocodover. "Estar en el corazón de Toledo supone un lujo que nos acerca a los ciudadanos".

"Castilla-La Mancha es una región complicada, como todas, pero solo tengo palabras de agradecimiento hacia mi tierra, que siempre nos ha dado y nos sigue dando respeto, ayuda y apoyo. Una prueba de ello fue el cariño que recibimos en la gala de entrega de los Gigantes, con un Teatro de Rojas abarrotado".

"Me quedo con los Gigantes"

Esther Esteban no ocultó su emoción al recordar a los premiados: Gregorio Marañón, Eugenia Silva, Rafael Canogar y Ana Céspedes. "Ellos son los verdaderos Gigantes, que han dado una gran proyección internacional a Castilla-La Mancha".

"No solo han sido gigantes en sus ámbitos profesionales, sino que también lo han sido en sencillez y humanidad", ha señalado.

"Todo lo que vimos en la gala me hace sentir orgullo por la tierra a la que pertenezco y el periódico en el que trabajo. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que nos acompañaron", ha indicado.

Las "chinas en el camino" a Page

Sobre la situación política actual ha asegurado que "estamos en un mal momento, con un ambiente de enorme crispación y enfrentamiento que supone un demérito de la calidad democrática".

"Los ciudadanos merecemos un sosiego. Los políticos tienen que ayudar, dar ejemplo y tranquilidad, en vez de promover tensiones y bandos. Es un momento terrible", ha valorado.

Al ser preguntada por las palabras del presidente autonómico, Emiliano García-Page, -quien aseguró que le gustaría ser 'el español de Castilla-La Mancha'- ha afirmado que "Page hace lo que debe, reivindicar lo que cree mejor para sus ciudadanos". "Es casi el único socialdemócrata, ideológicamente hablando, que representa las señas de identidad del PSOE. Se ha convertido en una persona muy incómoda para Pedro Sánchez. Es inconcebible que tenga a su partido enfrente habiendo conseguido la única mayoría absoluta para sus siglas. En Ferraz le han puesto demasiadas piedras en el camino", ha sentenciado.