Pedro J. Ramírez y Esther Esteban: "El horizonte de EL ESPAÑOL es amplio, no queremos muros ni mordazas"

Esther Esteban y Pedro J. Ramírez se saludan tras sus discursos de inauguración de los Premios Gigantes de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Javier Carbajal

El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, y la presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, han ensalzado la fuerza del periodismo "independiente" y han subrayado el derecho de los ciudadanos "a saber" durante la bienvenida que ambos han brindado en la gala de los Premios Gigantes, celebrada en el toledano Teatro de Rojas.

Ramírez ha recordado que EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha es "requetelíder" en el ecosistema mediático de la comunidad autónoma, un honor que ha conquistado "por, para y gracias a los castellanomanchegos".

El periodista riojano, director desde hace casi medio siglo en tres cabeceras distintas, ha recordado que un "periódico tiene el peso que le dan sus lectores". Así, los cuatro Gigantes entregados "suponen una muestra de reconocimiento" del digital, en su vigésimo aniversario, a la sociedad que lo ha encumbrado.

Los galardones por los veinte años de vida del periódico líder de la región se han concebido como un "homenaje a los valores que constituyen la identidad de esta comunidad a través de sus más insignes convecinos", ha asegurado Ramírez.

Durante su discurso, el director de EL ESPAÑOL se ha comprometido a "que cada año, cuando llegue la primavera, EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha entregará los Gigantes". Al respecto, ha recordado que el periódico matriz reparte sus Leones cada otoño.

EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha celebra su vigésimo aniversario entregando los Premios Gigantes

La iniciativa de bautizar a estos galardones como Gigantes, una idea de Esteban que Ramírez ha aplaudido, "refleja una manera de mirar hacia arriba, hacia torres, almenas o las aspas de los molinos: implica una rebeldía, un inconformismo, un acto de fe en que más allá de lo evidente está el territorio de las ilusiones, de las aspiraciones y de los ideales humanos".

El personaje que mejor simboliza la región, Don Quijote, "lleva en su punta de lanza ese ansía para elevarnos y sentirnos más fuertes", ha comentado el director de EL ESPAÑOL antes de citar un párrafo de la obra más universal de Miguel Cervantes, un pasaje en el que el ingenioso hidalgo "se autoproclama caballero de los leones".

El anhelo de progresar, el optimismo por lo que está por venir representan lo mejor de la región, a la que ha definido como "el cituis, altus, fortus de la identidad de España", un espíritu que "se expresa en el corazón de esta identidad plural que representa Castilla-La Mancha".

Gregorio Marañón, Eugenia Silva, Rafael Canogar y Ana Céspedes, las cuatro personalidades distinguidas "encarnan perfectamente este propósito, este permanente intento de ir más allá de lo concreto y de hacer aportaciones en el terreno de lo ideal, de los sueños".

El impulso del "león de la información"

Esteban ha ratificado la vigencia de "nuestro empeño y esfuerzo" para contribuir, desde la tribuna privilegiada de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, al crecimiento de la comunidad autónoma.

En la fiesta del vigésimo aniversario de "aquel periódico que nació en internet cuando casi todo estaba por hacer es hoy el medio de referencia en esta tierra", la periodista toledana ha recordado que aquel "primer nativo digital de carácter autonómico" nació cuando "había pocas referencias" y no se vislumbraba "un camino claro que seguir".

No obstante, "fuimos construyendo nuestro camino paso a paso", un discurrir que ha jalonado un éxito prácticamente ininterrumpido: en 2025, este periódico acumuló casi 19 millones de usuarios únicos, y más de 39 millones de páginas vistas, según los datos oficiales de la OJD y otros medidores de audiencia.

La presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha ha prometido mantener "la exigencia de estar a la altura de lo que representamos", y ha pedido a los profesionales de la información que sean leales al "león de la información" y su afán combativo.

"Nuestro horizonte es amplio: no nos gustan los muros, ni las barreras, ni las mordazas", ha aseverado. De cara al futuro ha mostrado su deseo de "seguir siendo útiles en medio del ruido; seguir siendo fiables cuando todo se acelera".

La ciudadanía de una región de la que presume también ha sido elogiada por Esteban. "Esta es una tierra de gente seria, trabajadora, poco amiga del ruido y las alharacas y muy dada al esfuerzo, constante, muchas veces en silencio".

La primera edición de los Premios Gigantes, organizados por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, ha contado con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Toledo, la Diputación de Toledo, Eurocaja Rural, Fundación "la Caixa", Iberdrola y Adler Motor.

También han colaborado en la celebración la Diputación de Ciudad Real, Facsa, Solaria, Hydnum Steel, Incarlopsa, Sabadell, CCOO de Castilla-La Mancha, UGT de Castilla-La Mancha, Félix Ramiro y Alejandro de Miguel.