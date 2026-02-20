Mirenchu del Valle (Unespa): "No hay retos que enfrentemos como sociedad que no afecten al seguro"

Mirenchu del Valle, presidenta de Unespa -la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras- ha inaugurado la segunda jornada del I Observatorio del Sector Asegurador organizado por EL ESPAÑOL-Invertia recordando la buena situación por la que pasa el sector asegurador.

La presidenta de la asociación ha hecho hincapié en los buenos resultados que ha firmado la industria aseguradora en 2025. "El sector vuelve a crecer a dos dígitos, un 13%, una cifra que solo se había visto dos veces más en los últimos 15 años", manifestaba.

En este sentido, del Valle reconocía la importancia de este crecimiento: "Es una noticia estupenda porque si tenemos una tarea pendiente en este país, es el ahorro. La sociedad es más consciente de los riesgos que se asumen y de la importancia de ahorrar", sentenciaba.

Mirenchu del Valle, presidenta de Unespa

Así, del Valle también ha resumido algunos retos pendientes dentro del sector en nuestro país. En este sentido, la presidenta de UNESPA reconocía que "la tasa de ahorro en España es muy baja", aunque también aseguraba que "2026 y 2027 son dos años clave para intentar recuperar las posiciones en el ahorro".

Para ello, la presidenta de UNESPA también ha recordado la importancia de tener incentivos fiscales: "Necesitamos productos de ahorro más importantes e incentivos fiscales para renunciar al consumo actual por consumo futuro".

Sobre ello, y preguntada por la posición del Gobierno en este ámbito, del Valle ha aludido a la posición de Europa en esta materia. "Si queremos contribuir al crecimiento y reposicionamiento de la UE, tendremos que hacer nuestros deberes internamente".

Así, y en relación a retos futuros, la presidenta ha recordado algunos de los factores que comprometen a España en su visión a largo plazo y la importancia de tenerlos en cuenta cuando se habla del sector asegurador.

"Somos el país europeo con mayor esperanza de vida. España podría ser en 2040 el país más longevo del mundo. Durante los años que vivimos jubilados, vamos a necesitar ayudas complementarias en el caso de que seamos dependientes. Tener una suma importante de ahorro es bueno para el ciudadano.", señalaba.

También como parte de los desafíos, del Valle ha destacado el incremento de eventos climáticos adversos y ha puesto en valor el papel del seguro en estas situaciones.



"Es en estas situaciones donde el seguro pone de manifiesto su verdadero valor. El seguro está para que las personas, las empresas y los autónomos se recuperen después de eventos de esta naturaleza"

Para ello ha ejemplificado con la dana de Valencia de octubre de 2024. "¿Qué hubiera sido de la zona afectada por la dana sin esos 5.000 millones? Eso permite recuperar la actividad en la zona, permite recuperar tu vivienda, que es el activo de más valor que tenemos", ha reconocido.

Por último, del Valle ha recordado el papel transversal del seguro y su relación con los desafíos sociales generales. "No hay retos que enfrentemos como sociedad que no afecten al seguro".

Para lograr hacerles frente, la presidenta de UNESPA ha abogado por una regulación "que promueva la competitividad e innovación en el sector y promueva más ahorro y protección".