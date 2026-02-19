Gimeno (VidaCaixa): "Hay que ofrecer productos más flexibles y asequibles para impulsar los planes de pensiones"

Los seguros de vida y planes de pensiones no terminan de despegar. Y es que, aunque se están impulsando varias alternativas, como los planes privados individuales, la gente no invierte en este tipo de productos debido a que presentan ciertas limitaciones.

Por eso, desde el sector asegurador se reclama la necesidad de impulsar un tipo de producto "que sea más sencillo, flexible y asequible". Así lo ha expresado Carmen Gimeno, directora general adjunta de VidaCaixa (filial del grupo CaixaBank), durante su intervención en el I Observatorio del Sector Asegurador organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Gimeno ha expresado que, en el caso de los seguros de vida y de planes de pensiones, " no se ha logrado conseguir un atractivo para que la gente opte por ellos".

Carmen Gimeno, directora general adjunta de VidaCaixa

Y esto ocurre por varios motivos. El tema cultural es importante porque la gente no es consciente de lo importante que es ahorrar para ese momento y es porque hay una falta de referentes que de manera normalizada y cotidiana hablen de ello", ha señalado.

Es cierto que se han impulsado varios incentivos, como es el caso de los planes privados individuales. No obstante, Gimeno ha indicado que este tipo de productos presentan barreras.

Este tipo de productos tiene un límite fiscal de 1.500 euros. "Si tú quieres invertir más, no vas a tener ventaja fiscal del resto, sólo vas a poder desgravar en la renta ese límite. Esto provoca que pierdan atractivo", ha precisado.

"Evidentemente, el incentivo fiscal es una palanca importante para que la gente tome decisiones, pero creo que hay otras que tenemos que utilizar. Soy muy creyente en cuestiones de autonomía del crecimiento. Por ejemplo, tenemos que crear productos más simples, sencillos, para que invertir en ellos sea más flexible y asequible", ha defendido Gimeno.

Planes de empleo

En el sector asegurador, como ha señalado, son grandes defensores de los planes de empleo y otros productos que se suelen pactar de forma colectiva porque impulsan de una manera más rápida el ahorro.

"Estos no acaban de desarrollarse porque el problema es que tiene que haber un acuerdo entre los trabajadores y las empresas. Y esto salvo en el caso de la construcción, no ha habido un impulso", ha denunciado.

La directora general de VidaCaixa ha defendido la necesidad de impulsar porque las "experiencias europeas nos han dado buenos ejemplos de que funciona y la gran mayoría opta por ellos".

Por último, ha defendido que el sector tiene que fomentar ese cambio y "dar un primer empujón para que la gente ahorre y lo haga de forma periódica y constante.También es importante que complemente este tipo de coberturas con las de riesgo de vida que cubren servicios aunque no hayas fallecido", ha terminado.