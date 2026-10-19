Jon Olivares, director del Canal Automoción de Mapfre España, durante el VII Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades organizado por EL ESPAÑOL-Invertia. Cristina Villarino, EL ESPAÑOL.

Olivares (Mapfre): "Ya disponemos de seguros para todas las formas en las que una persona se quiera mover"

Cada año que pasa, una nueva forma de movilidad sale al mercado (o se mejora si ya existe previamente) en los grandes núcleos poblaciones del país. Cambios transformacionales de calado para las sociedades que, sin embargo, grandes compañías multinacionales como Mapfre cubren en minuto y resultado.

La movilidad está mutando desde la propiedad del vehículo personal a nuevos hábitos de movilidad: el coche compartido, el patinete eléctrico o los automóviles autónomos copan ahora la conversación.

"El objetivo de Mapfre es estar presente y proteger a las personas independientemente de cómo se muevan. Ya disponemos de soluciones aseguradoras para todas las formas en las que las personas se quieran mover. Lo importante es que aportemos valor y que la experiencia de cliente sea buena", ha confiado Jon Olivares, director del Canal Automoción de Mapfre España, durante el VII Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

Jon Olivares, director del Canal Automoción de Mapfre España

Un entorno cada vez más complejo y entrelazado que hace de la colaboración sectorial más necesaria que nunca. "Hoy día cada vez son más reales las alianzas estratégicas que puede haber entre compañías aseguradoras, de distribución y operadores de movilidad buscando una movilidad mucho más segura y predecible".

Y en ese escenario, "el dato puede cambiar el sector asegurador en la próxima década".

No obstante, ha matizado Olivares, "lo importante no es cuántos datos tengamos, sino cómo podemos utilizarlos correctamente".

En ese sentido, y centrando la conversación en el automóvil, el ejecutivo de Mapfre España ha detallado que "de la información que el vehículo aporta, estamos ofreciendo soluciones aseguradoras personalizadas". Lo que se traduce en "soluciones más ágiles y predecibles que nos llevan hacia una movilidad más conectada, más segura y más eficiente".

Y de los datos a la inteligencia artificial, herramienta que Mapfre está integrando en diferentes áreas para "agilizar ciertos procesos", "pero sin obviar que por encima están las personas".

Porque, según Olivares, en "clave Mapfre" lo que más valoran los usuarios es "la agilidad y el servicio", y para nosotros "nuestra referencia es la calidad por encima de todo".