Marta de Eusebio (Acciona Energía): "No se trata de sumar puntos de recarga de manera loca, tienen que ser útiles"

Uno de los retos clave para afrontar la transición del vehículo de combustión al eléctrico es contar con una infraestructura de puntos de recarga que dé el respaldo suficiente a estos nuevos coches. Y en este sentido, Marta de Eusebio, directora del negocio de recarga de Acciona Energía, ha sido clara: "No se trata que sumar puntos de manera loca, estos puntos tienen que ser útiles".

Bajo esta idea ha basado su intervención en el VII Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudadanos organizado por EL ESPAÑOL e Invertia, en la que también ha querido respaldar la infraestructura que ya está disponible en España.

En este sentido, de Eusebio ha destacado que "la infraestructura de recarga existe", aunque al mismo tiempo ha reconocido que "no es muy visible" y ha señalado este último punto como uno de los retos que tiene el sector en este ámbito.

Marta de Eusebio, directora general de Acciona Recarga

Además de él, la directiva de Acciona Energía ha puesto sobre la mesa otro desafío. "Uno de cada cuatro puntos de la infraestructura de recarga que tenemos no están conectados", lo que significa que no están enchufados.

Como reconocía la propia directiva de la filial de Acciona, esta es una de las cosas "que más preocupan" tanto a los operadores como a la gente. Y ha emplazado a administraciones, distribuidores, operadores y comunicadores a trabajar juntos para "dar visibilidad a estos puntos y conectarlos con plazos ágiles y ciertos".

Entre los retos que enumeraba Marta de Eusebio también se colaba el mantenimiento. "Durante muchos años nos hemos dedicado a desplegar puntos de recarga pero luego, porque había mucha demanda y había que instalarlos con rapidez, no hemos prestado la suficiente atención al mantenimiento".

La directora de general de Acciona Recarga ha destacado en su intervención la importancia de las ubicaciones en las que se instalan los puntos de recarga.

Ella misma lo ejemplificaba explicando que si instalas el mejor punto de recarga posible en un sitio en el que nadie recarga no han puesto un buen punto de recarga porque nadie lo usa. Y para tomar la decisión sobre la ubicación, en Acciona Energía siguen, principalmente, tres pasos.

En primer lugar miran los datos de circulación, servicios y afluencia de público de un determinado punto, así como la potencia disponible en la misma.

En segundo lugar, buscan ubicaciones similares a las que están estudiando -las conocidas como ubicación espejo- para ver cómo ha sido su comportamiento, los tipos de clientes que la usan o en qué horarios recargan.

Por último, ajustan los resultados obtenidos en estos estudios a la estrategia de la compañía, en la que Acciona Energía tiene determinado los tipos de ubicaciones a los que quieren llegar.

Además, como recordaba de Eusebio, hay que tener en cuenta que "cuando ponemos un punto de recarga no sólo hay que pensar en hoy, sino también en el medio y corto plazo". Por ello, la decisión sobre la ubicación también se traslada a un primer plano, porque tienen que ser buenas "hoy y dentro de unos años".

Por último, la directora del negocio de recarga de Acciona Energía ha hecho hincapié en desplegar una infraestructura de recarga accesible, tanto a las personas como a los territorios, que llegue "más allá de la M-30" y abastezca a la España vaciada y los municipios más pequeños.

Para ello, Marta de Eusebio ha enfatizado en la necesidad de cooperar entre el sector público y el privado con acuerdos como los que se están haciendo en Portugal, en el que se reconocen las dificultades de expandir el negocio