Långstrum (Tribbu): "Elevando de 1,2 a 2 las personas que comparten coche para trabajar, desahogaríamos las ciudades"

Paloma Långstrum, CEO y cofundadora de Tribbu, en el VII Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades organizado por EL ESPAÑOL-Invertia. Cristina Villarino, EL ESPAÑOL.

Tribbu tiene grandes metas para descongestionar las principales ciudades españolas gracias a su plataforma de carpooling para compartir coche. La principal de ellas, elevar la tasa media de personas que comparten coche de 1,2 a 2 personas por coche.

"Entendemos que así acabaríamos con las congestiones en las entradas y salidas de las ciudades", ha aseverado Paloma Långstrum, CEO y cofundadora de Tribbu, en el VII Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

Gracias a su innovadora solución, ya hay medio millón de personas compartiendo coche en España a través de Tribbu y ya se han realizado casi 30 millones de viajes compartidos en el último año.

Paloma Långstrum, CEO y cofundadora de TRIBBU

Además, Tribbu trabaja con unas 120 organizaciones de distinto tipo (universidades públicas y privadas o empresas de la talla de Mercedes-Benz, Mercadona o Vueling), las cuales aportan en torno a una cuarta parte -más de 100.000- de los usuarios totales de la plataforma.

El leitmotiv de Tribbu y, por tanto, de Långstrum es "convertir a los desconocidos en conocidos, en amigos incluso". De ahí que su herramienta tecnológica y comercial de movilidad entronque con la aspiración humana de que "hay que trabajar más como hermanos, compartir y ayudar al prójimo".

Con todo, Tribbu se está dotando de factores diferenciales que elevan el potencial de la plataforma. Por ejemplo, ha logrado en colaboración con Administraciones Públicas que su carpooling disfrute de certificados de ahorro energético, los cuales pueden ser adquiridos por otras empresas de otros sectores económicos para compensar emisiones, y está trabajando con inteligencia artificial para "entender mejor la ciudad y ser los mejores en organizar la ciudad".

"Los cambios de hábito", también en movilidad, "se generan siempre y cuando para la gente sea fácil, tenga sentido y compense lo que hace a menudo, ya sea por tiempo, por dinero o por lo que reciben después de compartir". Y la CEO cree que Tribbu reúne todas estas condiciones como para convertirse en un imprescindible de la sociedad, "como ya es el reciclado y la separación de contenedores".

"Una vez la persona empieza, y tú se lo has puesto fácil y has incentivado el que lo haga, luego no puede dejar de hacerlo".

Así, con el uso de plataformas como la suya, una persona podría aparcar en la mejor plaza de parking de su empresa reservada para ello y hacer un nuevo amigo. "Lo que te empieza a ser raro luego es ir solo cada mañana al trabajo".