Fabrizio Favara, CEO de Iryo durante su intervención en el VII Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades organizado por EL ESPAÑOL-Invertia. Cristina Villarino EE

Iryo pide a Adif que informe de las obras a los viajeros y que ajuste los cánones a la calidad de la infraestructura

Fabrizio Favara, CEO de Iryo, ha lanzado dos peticiones a Adif como administrador de infraestructuras ferroviarias durante su intervención en el VII Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

La primera va dirigida a mitigar la pérdida de confianza ante incidencias y retrasos en la red. Así, Iryo ha reclamado al gestor de infraestructuras una comunicación mucho más proactiva hacia los usuarios.

“Vemos que Adif hace muchas obras, pero si no lo cuenta, no lo sabes”, ha señalado a la vez que ha argumentado que desde un operador ferroviario es “difícil” trasladarlo al viajero.

Fabrizio Favara, CEO de Iryo

En su opinión, por tanto, Adif debería explicar estos trabajos públicamente para que no se vea mermada la confianza de los pasajeros en el ferrocarril.

La segunda petición para Adif es que ligue los cánones a la calidad real de la infraestructura.

Favara ha argumentado que el canon no debería permanecer invariable si la calidad o capacidad de la vía se ve mermada por obras o limitaciones de velocidad.



En su caso, los cánones ferroviarios suponen alrededor del 50% de los costes totales de Iryo.

En este sentido, considera positiva la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de aplicar una rebaja a los cánones, ya que permitiría a las operadoras trasladar ese ahorro al viajero e incentivar aún más el uso del tren.

Por otro lado, el directivo ha reconocido que la subida de precios energéticos ha afectado al sector, pero que las operadoras han absorbido el encarecimiento “sin trasladarlo al precio que paga el consumidor”.

Favara ha defendido el modelo de Iryo (participado por Trenitalia, Air Nostrum y Globalvía) basado en la calidad de los servicios y se ha enorgullecido de que recientemente han conseguido la certificación europea Carbon Neutral.

También ha recordado que Iryo ha invertido más de 1.100 millones de euros en trenes nuevos en España (que completan una flota de 23 convoyes) y que sostiene una plantilla directa e indirecta de cerca de 1.000 trabajadores (el 96% en España).

Segunda liberalización

Asimismo, ha lamentado el aplazamiento en la licitación de la segunda ronda de liberalización ferroviaria, aunque confirma el firme interés de Iryo en expandirse a nuevos destinos.

En este sentido, ha pedido consolidar acuerdos marco a más largo plazo (ampliando los contratos habituales de 10 a 20 años) con el fin de rentabilizar las fuertes inversiones de capital requeridas.