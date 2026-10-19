Daniel Calleja y Crespo, director de la Representación de la Comisión Europea en España durante su intervención en el VII Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades organizado por EL ESPAÑOL-Invertia. Cristina Villarino

La Comisión Europea confía en que se cumpla el acuerdo con China para limitar la entrada de sus vehículos eléctricos

Daniel Calleja y Crespo, director de la Representación de la Comisión Europea en España, se ha mostrado muy optimista sobre el reciente acuerdo firmado con China para limitar las ventas chinas de vehículos híbridos e híbridos enchufables a los Veintisiete.

“El acuerdo acaba de suscribirse. Démosle una oportunidad”, ha dicho durante su intervención en el VII Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

Ha explicado que el pacto negociado por el comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, busca frenar el crecimiento exponencial de las exportaciones chinas en el segmento de los vehículos híbridos e híbridos enchufables, fijando como objetivo que se vean limitadas a un 6%.

Daniel Calleja y Crespo, director de la Representación de la Comisión Europea en España

De hecho, ha recordado que se ha establecido un sistema de supervisión para monitorizar si las condiciones pactadas y los límites de exportación se están cumpliendo en la práctica.

Y en caso de no cumplirse cuentan con instrumentos listos para reaccionar y aplicar medidas o aranceles adicionales.

Este acuerdo ha llegado ante una situación insostenible. “Hay un déficit diario de 1.000 millones de euros con China en exportaciones”, ha asegurado.

Por ello, ante esta situación Bruselas tomó cartas en el asunto. Primero con este acuerdo. Después con la Ley de Aceleración Industrial.

Dicha norma, según Daniel Calleja, exige que los países terceros con más del 40% de cuota de mercado cumplan condiciones estrictas para invertir en la UE.

Entre ellas ha enumerado tres: transferencia tecnológica obligatoria, 50% de personal cualificado europeo, contenido local y mantener al menos el 51% del control en manos europeas.

Otro frente que aborda la CE es dar preferencia europea al made in Europe y cumplir la Ley Europea de Materias Primas Críticas que fija como metas extraer el 10%, transformar el 40% y reciclar el 25% del consumo comunitario de materiales estratégicos como cobalto o níquel.

Por otro lado, el representante de la CE cree que la tendencia del consumidor hacia la compra de coches eléctricos aumenta.

“Cuando uno ve lo que pasa en Ormuz y ve el precio de la gasolina y el diésel se da cuenta de que los coches eléctricos tienen ventajas”, ha afirmado.

Según sus datos, los coches eléctricos alcanzan ya una cuota del 20% en la Unión Europea (frente al 15% del año anterior), con un alza en matriculaciones del 37,3%, mientras los modelos de combustión caen del 37,8% al 29,7%.

En España, la situación es parecida. Las matriculaciones de vehículos recargables sumaron 243.000 unidades (19% del total de mercado), desglosadas en 114.000 eléctricos puros y 131.000 híbridos enchufables.

No obstante, ha destacado como retos la necesidad de abaratar vehículos, expandir la red de recarga y aumentar la autonomía de las baterías.

Tren y avión

En cuanto a la liberalización ferroviaria, Daniel Calleja y Crespo ha destacado que la libre concurrencia ha derivado en una bajada de precios y mayor oferta para el viajero.

Aunque ha impuesto retos cruciales en inversión, cánones de uso y conservación de infraestructuras.

Por último se ha mostrado muy optimista con el Cielo único Europeo.

Pese a que lo ha calificado de ”fragmentado” porque sigue una “lógica nacional y no europea”, ha confirmado que será “una realidad”.