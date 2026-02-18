Rodríguez (BBVA): “Queremos seguir liderando el crecimiento en crédito y poner más foco en seguros y banca privada"

BBVA quiere en 2026 crecer en clientes, seguir liderando el crecimiento del crédito por encima del sector -especialmente en consumo y en el ámbito de pymes y empresas- y, además, enfocarse en aquellos productos que consumen menos capital, como seguros, gestión de activos y banca privada.

Así lo aseguró Gonzalo Rodríguez, director de Banca Minorista de BBVA en España, durante su intervención en el VI Observatorio de las Finanzas organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

El directivo destacó que 2025 ha sido un año muy positivo para el banco. Y, para 2026, Rodríguez anticipa un contexto macroeconómico favorable, aunque algo más moderado que el año anterior, con un crecimiento del PIB español en torno al 2,4%, inflación contenida y tipos de interés estables.

Gonzalo Rodríguez, director de Banca Minorista de BBVA en España

En este escenario, BBVA seguirá apostando por un equilibrio entre crecimiento en clientes, liderazgo en crédito y desarrollo de productos de menor consumo de capital.

En el ámbito de las pymes, el banco también refuerza su liderazgo. "El 25% de las pymes que inicia una nueva relación bancaria lo hace con BBVA", apuntó el directivo, quien añadió que BBVA es además "el banco que más crece en financiación de proyectos empresariales".

Para 2026, la entidad planea mejorar la oferta digital para empresas y pymes, ofrecer asesoramiento más especializado, automatizar la concesión de crédito y acompañarlas en proyectos de eficiencia energética.

Rodríguez destacó que la tecnología y la digitalización han reducido las barreras de entrada al sector, acelerando el éxito de los neobancos. “Esta competencia es positiva, obliga a los bancos consolidados a continuar su transformación y beneficia al cliente”, señaló.

En España, BBVA desarrolla su estrategia en tres ejes: experiencia de cliente, omnicanalidad y solidez de marca. La entidad aspira a que cada uno de sus 11 millones de clientes tenga una app personalizada, apoyada por más de 12.000 gestores para garantizar cercanía y asesoramiento.

El directivo también hizo hincapié en la inteligencia artificial, que considera una herramienta clave para transformar la banca. “La disrupción de la IA cambiará nuestra forma de operar", defendió.

Sobre la OPA de Banco Sabadell, Rodríguez afirmó que “era buena para España”, pero tras la decisión de los accionistas, BBVA ha pasado página y "se concentra en la ejecución de su plan estratégico, cuyos resultados ya se reflejan en el aumento de la capitalización del banco en el último año y en los resultados récord en España".