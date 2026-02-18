Enrique Sánchez‑Rey (Bestinver): "El 'living' es un segmento resiliente que seguirá creciendo en 2026"

El sector inmobiliario español afronta 2026 en un contexto de "reactivación clara y con una perspectiva de crecimiento en torno al 10‑15%", según ha señalado Enrique Sánchez‑Rey, director de Real Estate de Bestinver en el VI Observatorio de las Finanzas organizado por EL ESPAÑOL - Invertia

"Vivimos un momento especial para el inmobiliario en España; ese ajuste ya se ha absorbido, una clara reactivación, y así lo reflejan los datos: cerramos 2025 con un volumen total de inversión por encima de los 18.400 millones, que representó un 30% más respecto al año anterior, el mejor dato desde 2018", ha explicado.

El directivo considera que "España se está consolidando como el mercado más atractivo de Europa en inversión internacional" gracias al "crecimiento económico y demográfico, factores que se traducen en motores de demanda muy importantes".

Enrique Sánchez-Rey, director de Real Estate de Bestinver

En su opinión, "en España hay muchos sectores en los que falta inversión y desarrollo, y eso atrae el apetito inversor de muchos inversores extranjeros".

Sánchez‑Rey ha destacado el potencial del denominado sector living, uno de los que "ha brillado en los últimos años" por su capacidad de ofrecer alternativas al mercado residencial tradicional.

Auge del living

"Uno de los atractivos del sector inmobiliario es la descorrelación que tiene con otros activos financieros, pero también dentro del propio sector, y es cierto que el living es uno de los que más ha destacado", ha señalado.

El directivo atribuye ese auge a las "tendencias migratorias muy importantes, con flujos migratorios positivos y cambios socio‑demográficos que están haciendo que surjan otras soluciones inmobiliarias".

Todo ello ocurre, ha añadido, "en un contexto de déficit estructural de vivienda, que es un problema grave en España y que no deja de acumularse".

A su juicio, el living es "un sector derivado del residencial, resiliente y no tan vinculado al ciclo económico como otros sectores".

Además, ha subrayado el atractivo del "componente operativo" de este tipo de activos: "El living ofrece no solo un espacio para vivir, sino una experiencia, y ese componente operativo genera la capacidad de añadir valor más allá del propio ladrillo".

Sobre los proyectos impulsados por Bestinver, Sánchez‑Rey ha recordado que la firma "identificó esta oportunidad en el sector living en 2024 y lanzó un programa de inversión que tuviese cierta capacidad para invertir con escala".

El programa, ha explicado, "es temático y con una estrategia de creación de valor: adquirimos propiedades que necesitan transformación con la voluntad de crear una cartera sólida".

"Lanzamos este programa en 2024 con una capacidad de 150 millones de recursos propios y más de 300 millones de inversión externa, y ya estamos posicionados", ha concluido.