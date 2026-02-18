Cecabank fía su futuro a custodiar 'criptos', crecer en Luxemburgo y el préstamo de valores en fondos

Ainhoa Jáuregui, CEO de Cecabank, en el VI Observatorio de las Finanzas de EL ESPAÑOL e Invertia. David Morales, EL ESPAÑOL.

Cecabank es un gigante bancario que opera entre bambalinas, pero que sin su presencia el sector financiero español y la industria de la inversión no tendría sentido ninguno. Con 400.000 millones de euros en valores custodiados y 290.000 millones en depositaría, es el banco mayorista más importante de nuestro país.

Inmerso en su plan estratégico 2025-2027, su nueva CEO, Ainhoa Jáuregui, busca poner en valor su negocio tradicional.

"Tenemos un modelo de negocio sólido y con potencial de crecimiento. Aunque con un enfoque distinto y adaptado según la línea de trabajo. Queremos consolidar este crecimiento y generar eficiencias a nuestros clientes con economías de escala, así como darles acceso a muchos mercados", ha avanzado Jáuregui en el VI Observatorio de las Finanzas de EL ESPAÑOL e Invertia.

KESPVID260217_1003744133938

En primer lugar, Cecabank mira de frente al innovador mundo de los criptoactivos. A mediados del año pasado, Cecabank y Bit2Me -de la que es accionista- pusieron en marcha su solución para que los bancos ofrezcan criptomonedas a los ahorradores. Todo ellos tras convertirse Cecabank en el primer custodio mayorista de España en lograr la licencia europea MiCA. "Ya está todo preparado para ofrecer a los clientes", ha confirmado su consejera delegada.

Por otro lado, la entidad persigue dar más pasos en su internacionalización. En 2018 abrió una sucursal en Lisboa (Portugal) y hace doce meses estableció otra en el centro financiero por excelencia de la UE, como es Luxemburgo, donde ya cuenta con un gran cliente con presencia doble en el Gran Ducado y en la península ibérica.

"Queremos crecer en Luxemburgo y la plaza nos ofrece oportunidades relevantes. Con nuestro enfoque más centrado en calidad y cercanía, tiene mucho sentido", considera Jáuregui.

De hecho, Cecabank entró en octubre en el consejo de administración de la Asociación de Bancos y Banqueros de Luxemburgo (ABBL), para potenciar su rol en el hub centroeuropeo.

Pero todas estas iniciativas deben darse "sin perder la esencia que nos ha caracterizado siempre, ser un socio B2B estratégico y ser la infraestructura esencial del mercado financiero".

Por ello, "no vamos a descuidar" otros negocios recurrentes como la tesorería, para gestionar la liquidez de las entidades; la búsqueda de productos de valor añadido, como rentabilizar las carteras de los fondos de inversión con el préstamo de valores que desde hace poco ya permite la ley española, e innovar en métodos o medios de pago.