Antonio Romero (Ceca): “La brecha de competitividad de Europa con EEUU y China se está agrandando”

Antonio Romero señaló la importancia de empezar a trabajar en la simplificación de la regulación del sector financiero para poder avanzar en la competitividad de Europa. "Hay una brecha de competitividad con EEUU y China que se está agrandando".

Así lo indicó en el VI Foro del Observatorio de las Finanzas organizado por EL ESPAÑOL e Invertia. Desde la última crisis financiera ha habido una explosión normativa, Romero explicó que "en los últimos 5 años se han aprobado 1,3 normas que afectan al sistema financiero cada día".

Señaló que el sector ha vivido avances y ha alcanzado una estabilidad, pero "ha sido a costa de generar costes y cargas excesivas, todos tenemos claro que necesitamos preservar los estándares pero hay que eliminar lo que afecta la competitividad".

Antonio Romero, director general de Ceca

El entorno geopolítico ya es un factor decisivo que determina el rumbo y la evolución económica, política y social a nivel global.

"Es un factor que tiene un impacto real en la actividad financiera, en la fijación de los tipos de interés, en la articulación de política monetaria y en el PIB global", señaló Romero.

La figura de Europa es importante: "Necesitamos más Europa: una unión bancaria completa y una unión de ahorros e inversiones para mejorar e integrar la capacidad de mercados de capitales como mecanismo de financiación de la economía real".

Asimismo, mencionó la importancia del euro digital, "es un mecanismo para incrementar la soberanía de pago a nivel europeo". Romero explicó que desde Ceca están contribuyendo al diseño institucional y piden que en la configuración del sistema futuro de pago en Europa se tengan en cuenta soluciones privadas.

El director de Ceca ha señalado que el sector financiero vive un buen momento como respuesta de un trabajo exigente "la situación actual no es solo una respuesta de la evolución de los tipos de interés, es la respuesta a un proyecto de reestructuración severo con un proceso de saneamiento muy agresivo".

El sector financiero, como indica el nombre, tiene la función de financiar y Antonio Romero explicó que el dato actual es positivo: "El crédito está fluyendo porque se está teniendo una buena demanda de financiación. El crédito subió un 12% el año pasado y a tipos de interés por debajo de la media europea".

La dudosidad está bajo control y la rentabilidad está por encima de la media europea, "La previsión es de estabilidad de los tipos de interés en el próximo tiempo".

Explicó también que cree que "los ingresos por servicios como la gestión de activos, seguros o servicios de pago, van a tomar relevo del margen de intereses en el crecimiento de la cuenta de resultados".

Vivienda

Las entidades de Ceca son las que tradicionalmente han financiado el acceso a la vivienda de las clases medias. Romero explicó que "el problema de la vivienda no es la financiación, es la oferta porque no se está atendiendo a la demanda de las personas".

El director general de Ceca ha señalado que desde el sector pueden atender las demandas de financiación y que se está haciendo de manera saludable, "lo que realmente necesitamos es mejorar la oferta de vivienda, liberar el suelo y mejorar la fiscalidad".