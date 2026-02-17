José Luis Escrivá: "España tiene mucho margen para mejorar en calidad institucional, hay que aspirar a la excelencia"

Bajo la batuta de José Luis Escrivá, el Banco de España está explorando nuevos campos de análisis económico. Entre ellos, según explica el gobernador, el de la "política económica". Y, en este ámbito, se está analizando la calidad de las instituciones públicas españolas.

"Es un tema fundamental", apunta Escrivá, durante la apertura del VI Observatorio de las Finanzas de EL ESPAÑOL e Invertia. "La calidad del funcionamiento de las Administraciones Públicas es un determinante importantísimo para el desenvolvimiento público y la prosperidad de un país".

En este sentido, el gobernador del banco central español avisa de que hay asignaturas pendientes. "España tiene mucho margen para mejorar en calidad institucional. Tenemos que ir mejorando. La excelencia es posible".

José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España

Para abordar estas mejoras, Escrivá pone como ejemplo tres instituciones públicas con las que "somos referencia mundial": la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (Icrea) y el Teatro Real, en Madrid.

"Estas son referencias a las que tenemos que mirar en primera instancia. El reto es extender sus prácticas para que sean generalizadas en las Administraciones Públicas", añade.

Estas tres instituciones tienen unas características únicas y deberían ser trasladadas al resto de las instituciones públicas. Por un lado, cuentan con una "dirección profesional y estable, completamente aislada de los ciclos electorales".

Además, tienen "autonomía operativa, pero con buena coordinación con las administraciones" a las que están ligadas.

También cuentan con una "fijación de objetivos" a medio plazo y una "evaluación continua para alcanzarlos, sin fijarse en los procedimientos de los procesos qué hay que aplicar para el bienestar de los ciudadanos".

Por otro lado, estas tres instituciones comparten que los procesos de selección de los funcionarios y de los dirigentes "son rigurosos pero no rígidos. Están abiertos al talento nacional e internacional, que a veces nos cuesta percibirlo en las Administraciones Públicas".