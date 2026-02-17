Jorge Rodríguez Maroto (Sabadell): "El 55% de las cuentas que abrimos vienen de la parte digital del banco"

Jorge Rodríguez Maroto, director general y director de Banca Particulares de Banca Sabadell, ha compartido este martes en el VI Observatorio de las Finanzas de EL ESPAÑOL - Invertia la trayectoria, objetivos y retos de la entidad.

En relación con el crecimiento del banco, Rodríguez Maroto se mostraba muy optimista con el último balance de cuentas: "Hemos presentado resultados recientemente con buena nota".

En relación con la parte digital de la entidad, el directivo de Sabadell también exponía su entusiasmo. "La cuenta online ha sido un antes y un después en el negocio de retail".

Jorge Rodríguez Maroto, director general y director de Banca Particulares de Banco Sabadell

"En el año 2022 el banco solo podría abrir cuentas en las sucursales. Hoy en día, el 55% de las cuentas que abrimos vienen de la parte digital de Sabadell", sentenciaba.

También en este sentido, Rodríguez Maroto hacía alusión al negocio hipotecario que llega de forma online. "Hemos multiplicado por tres el volumen de negocio hipotecario originado por el canal digital".

El directivo del Sabadell reconocía que estos procesos requieren de "una ayuda en todo el proceso" y señalaba que en la entidad "desde el día uno el cliente tiene un gestor que le ayuda".

En relación con la diferenciación de su banco con otras entidades puramente digitales, Rodríguez Maroto ha puesto en valor la propuesta integral de su entidad.





"Cuando llegas a Banco Sabadell, se te abre un mundo en el que tienes todos los productos y servicios de ahorro, inversión y financiación que un cliente puede necesitar para su gestión del día a día", ha señalado.

En este sentido, el director ha compartido algunos avances que la tecnología les ha permitido desarrollar. "Hemos conseguido conocer mucho mejor al cliente y que en tres clicks pueda tener su dinero y su préstamo disponible".

"Todo esto nos ha permitido ahorrar costes que trasladamos a un mejor precio para los clientes. Ha mejorado la satisfacción de los clientes con el banco", resumía.

El director del Sabadell también ha valorado el reciente nombramiento de Marc Armengol como nuevo consejero delegado. "Marc es una persona que conoce muy bien el banco. Ha participado en todas las últimas integraciones en las que ha participado el banco".

En referencia al episodio de opa fallida de BBVA sobre Sabadell, el directivo del banco ha sido conciso: "Cuando tienes un grupo de personas comprometidas y tienes una hoja de ruta y unos objetivos claros compartidos, las cosas pasan".

En cuanto al aprendizaje que deja este proceso, Rodríguez Maroto reconocía que había sido "un periodo complejo de mucho trabajo e incertidumbre", pero a la vez afirmaba que con él habían aprendido "una barbaridad".

Además, el director general de Banca Sabadell afirmaba que desde la entidad ya han dejado atrás este proceso: "La opa se nos ha olvidado porque el día a día es muy exigente".

En cuanto al futuro de la entidad, Rodríguez Maroto también ha trasladado algunos objetivos del grupo: "Seguir creciendo en nuestra base de clientes, que estos clientes sean cada vez más transaccionales y que seamos su banco principal y mejorar la rentabilidad".