Luis Furnells (Oesía): "La IA, la robotización y la nube de combate están definiendo la nueva defensa"

Luis Furnells, presidente del Grupo Oesía, durante su intervención en el I Observatorio de la Defensa, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia. Sara Fernández

La industria de defensa española afronta un escenario de mayor certidumbre y exigencia estratégica un año después, marcado por el giro geopolítico en Europa y el impulso decidido a la cooperación industrial.

Así lo afirmó Luis Furnells, presidente del Grupo Oesía, durante su intervención en el I Observatorio de la Defensa, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Furnells destacó que España ha dado pasos firmes en este ámbito y que el contexto europeo ha cambiado “de manera dramática”. “Europa nos ha dicho que tenemos que movilizar 800.000 millones de euros en los próximos años y que tendremos que colaborar. Para hacerlo, debemos aportar capacidades complementarias junto a otras empresas españolas y europeas”, señaló.

El empresario puso en valor el papel creciente del software frente al hardware y el impacto de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la robotización, las comunicaciones avanzadas y la nube de combate, en línea con las nuevas directivas de seguridad de Estados Unidos y Europa.

“Estas tecnologías están cambiando el paradigma y definen lo que podemos llamar la nueva defensa”, apuntó.

En este nuevo marco, el directivo subrayó la importancia de los grandes sistemas integrados y del papel de las empresas integradoras. “Cuando hablamos de sistemas complejos, es imprescindible una visión clara de cómo debe funcionar la plataforma. Hoy, un año después, ese modelo ya está definido”, afirmó.

“Aspirar a que Oesía se convierta en Indra no entra dentro de ningún planteamiento racional. Tiene que haber un integrador final que provea la capacidad completa a las Fuerzas Armadas, pero detrás también debe haber una cadena de valor en la que las tecnologías básicas, y alguien tiene que invertir en ellas. Ahí es donde está Oesía”, explicó.

De este modo, defendió la especialización como clave del éxito: “Se trata de ser excelente en algo, no aprendiz en todo”.

Durante la conversación también se abordó la transformación del concepto tradicional de defensa. Según Furnells, se ha pasado de pensar exclusivamente en grandes plataformas, como buques o aeronaves, a un modelo mucho más versátil, adaptado a las necesidades operativas de las unidades desplegadas sobre el terreno.

“Antes todo se basaba en programas plurianuales desde el diseño hasta la entrega. Eso ha cambiado: ahora es un entorno más cercano a la operatividad y mucho más adaptable”, indicó.

Por último, al referirse a los retos para que España sea un socio europeo de primer nivel, Furnells valoró positivamente la hoja de ruta actual del Gobierno.

“No es poco lo que se está haciendo. La senda de inversión del 2% al 5% del PIB hasta 2035 se va a producir; el reto es mantener la constancia en el tiempo”, concluyó, subrayando que la industria de defensa debe ser capaz de colaborar “lealmente” y construir soluciones verdaderamente europeas.