Indra prevé escalar su fondo de defensa hasta los 1.000 millones de euros y recibe el apoyo del CDTI

Manuel Ausaverri, director general de Estrategia y M&A de Indra Group durante su intervención en el I Observatorio de la Defensa, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Manuel Ausaverri, director general de Estrategia y M&A de Indra Group, ha avanzado la intención de la compañía de escalar su fondo de defensa hasta los 1.000 millones de euros. Un fondo para el que ya ha recibido el apoyo del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Innovación (CDTI).

Así lo ha asegurado durante su intervención en el I Observatorio de la Defensa, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

“Creemos que hay oportunidades en España de elevar el nivel del sector de la defensa empezando por abajo y nuestra visión tiene que ser coherente con los intereses del Estado”, ha afirmado.

En este sentido, “estamos ambicionando un fondo de 1.000 millones”, ha dicho.

No obstante, esos 1.000 millones no son sólo de Indra, sino que “necesitamos socios financieros e industriales”, ha añadido. De momento, cuentan con el apoyo del CDTI.

Indra Ventures ya lanzó un fondo de capital riesgo de hasta 200 millones de euros registrado en la CNMV para invertir en startups y empresas tecnológicas de uso dual. De hecho, ha recordado que “todavía sigue abierto a inversores privados”.

Ese primer fondo se creó con la voluntad de apoyar a las empresas tecnológicas disruptivas pequeñas “para hacerlas grandes y ponerlas al máximo de su capacidad”.

Pero como ha avanzado el directivo “la ambición no acaba aquí”.

Indra es consciente de su papel en el sector. “Quién mejor que Indra, que está en el ojo de los principales programas, para identificar las tecnologías del futuro y crear un ecosistema por debajo de defensa nacional estable y potente”, ha añadido.

En línea con ello, Indra aspira a colocarse como compañía española entre las grandes empresas de defensa en Europa. “Es un rol muy visible y arriesgado”, ha reconocido.

Sin embargo, Manuel Ausaverri asume que España tiene carencias en esta industria. Una de ellas es que para que “España influya y lidere grandes programas europeos tenemos que evolucionar”.

En su opinión, “Indra ha recibido el encargo de crecer y ocupar ese espacio” en el país. No hay que olvidar que el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), mantiene una participación del 28% en el capital de Indra

Para ello también se requieren capacidades industriales e innovación tecnológica. En este sentido, Indra ha abierto más fábricas para dar más capacidad industrial y empleo.

Todo ello en un contexto de transformación en la industria de defensa. La idea es que “el momento cree capacidades industriales y tecnológicas en el país”, señalan.

A pesar de su conocimiento del sector, desde Indra Ventures avanzan que están configurando un Consejo Asesor compuesto por expertos del sector.