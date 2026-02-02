Teniente general Miguel Ivorra: "Invertir en defensa no es una opción ideológica, sino una necesidad estratégica"

Teniente general Miguel Ivorra, durante su intervención en el I Observatorio de la Defensa Sara Fernández

Tras el discurso inaugural realizado por Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, el turno de palabra en el I Observatorio de la Defensa organizado por este periódico ha sido del teniente general Miguel Ivorra, director general de Estrategia e Innovación de la industria de Defensa del Ministerio de Defensa.

El recién finalizado 2025 ha sido el año de los Programas Especiales de Modernización. Un paquete de 10.000 millones de euros que el Gobierno aprobó el pasado mes de abril con doble objetivo: proporcionar nuevas capacidades a las Fuerzas Armadas y cumplir con los compromisos de gasto de la OTAN.

Con todos los programas adjudicados, ahora es el turno de los principales actores industriales del país, que encaran un 2026 con una larga lista de tareas para ir dando forma a todos los proyectos en ciernes.

"La guerra en Ucrania, el conflicto en Gaza, la creciente inestabilidad en el flanco sur, la presión geopolítica en el Ártico o la aceleración de la competencia tecnológica global han puesto de manifiesto que la seguridad ya no puede darse por supuesta", ha declarado el teniente general.

Dentro de todos estos escenarios, la industria se encuentra inmersa en una importante transformación tecnológica donde las "amenazas híbridas son hoy una realidad".

Miguel Ivorra también ha indicado que el dominio espacial y el tecnológico se han convertido en "elementos estructurales de la disuasión y de la autonomía estratégica".

Durante las últimas décadas, "Europa asumió que la seguridad era un bien garantizado y que la industria de defensa podía gestionarse con presupuestos contenidos, programas intermitentes y una elevada dependencia exterior".

Teniente general Miguel Ivorra, director general de Estrategia e Innovación de Industria de Defensa

"Pero ese enfoque ya no es viable", ha asegurado el teniente general. "Invertir en defensa no es una opción ideológica, sino una necesidad estratégica".

Tras hacer un repaso sobre las necesidades del panorama industrial y la colaboración público-privada para llevar a cabo los programas de Defensa, Ivorra se ha centrado en la participación española en los fondos europeos.

"Participamos en 91 proyectos, representamos el cuarto estado miembro por participación de entidades, somos los terceros por importe, el segundo en consorcios liderados y los primeros en retornos de inversión".

En cuanto al programa Secure Action For Europe, que moviliza hasta 150.000 millones de euros en préstamos, "España pertenece al primer grupo de países que los recibirá".

Según el teniente general, se espera que el Consejo Europeo dé luz verde para la concesión a España de los primeros 1.000 millones de euros.

En el Ministerio de Defensa, "con la participación de 49 empresas, hemos elaborado una cartera de 412 sistemas, que hemos puesto a disposición de todos los Estados Miembros para posibles compras conjuntas europeas".

A modo de conclusión, Miguel Ivorra ha apuntado durante esta primera jornada del I Observatorio de Defensa que la "defensa no es un asunto lejano".

"Es una dimensión esencial del bienestar, la seguridad y el progreso tecnológico del país", ha apuntado.

También ha señalado que se trata de "una tarea colectiva y un bien público", mientras que España mantiene un ecosistema "sólido y alineado con nuestros socios europeos y de la OTAN".

Algo que se traduce en una mejora de la seguridad al mismo tiempo que "genera riqueza, empleo e innovación".

"La industria de defensa no es solo un negocio, es un actor estratégico en materia de seguridad".