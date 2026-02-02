Patricia Argerey (Oesía): "La superioridad tecnológica es la clave de los ejércitos a día de hoy"

La directora de tecnología (CTO) del Grupo Oesía, Patricia Argerey, ha subrayado que "la superioridad tecnológica es la clave de los ejércitos a día de hoy y eso significa necesidades de conocimiento" durante su intervención en el I Observatorio de la Defensa organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

Argerey ha recordado que "invertir en I+D no significa automáticamente disponer de productos", y que "hoy no gana quien más invierte en I+D sino quien es capaz de convertir más rápidamente el conocimiento en esas capacidades y tecnologías listas para ser utilizadas, y ahí la clave fundamental es el tiempo".

En cuanto al proceso de diseño, prueba e interacción, la CTO del Grupo Oesía ha destacado que "estamos abandonando esa idea de linealidad: ya no se producen las fases en el orden tradicional, sino que estamos diseñando un producto y al mismo tiempo estamos planeando la solución, por lo que es importante modelizar y simular en las fases iniciales para ahorrar costes".

Patricia Argerey, CTO del Grupo Oesía

También ha hecho hincapié en la necesidad de aceptar los errores como parte del progreso tecnológico: "El fallo es inherente a cualquier desarrollo".

En su opinión, "el impacto real se produce cuando hay una colaboración muy estrecha entre el desarrollador y el usuario final. Esto significa trabajar conjuntamente desde la propia definición de la solución hasta su validación final".

Además, ha defendido el papel de la compra pública de innovación como herramienta para fomentar la eficiencia en los procesos: "En el mundo de la innovación, la compra pública de innovación es una herramienta que ha demostrado una eficacia extraordinaria".

Y ha añadido que "yo creo que deberíamos inspirarnos en ella para profundizar en ese cambio de paradigma, pero eso significa trabajar en el diálogo competitivo inicial, en la validación, y esto requiere de un trabajo en conjunto importante".

Finalmente, Argerey ha llamado a reforzar la colaboración dentro del ecosistema industrial y tecnológico.

Así, ha remarcado que "los retos tecnológicos son de tal magnitud que es imposible que podamos responder a ellos individualmente, por lo que tenemos que acabar con nuestra fragmentación histórica de nuestro sistema de innovación, porque si trabajamos juntos no sumamos, multiplicamos".