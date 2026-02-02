La industria aboga por "grandes consorcios europeos" para que la inversión en defensa repercuta en empresas de la UE

Raül Blanco (i), director de Estrategia de Sapa, el periodista de El Español Fernando Pastor (c), e Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la CEOE Cristina Villarino

La industria de defensa española ha abogado este lunes por la creación de "grandes consorcios europeos" a los cuales confiarle los futuros proyectos militares de la Unión Europea, de forma tal que, a la par de que se reduce la dependencia con el exterior, la inversión repercuta en las capacidades de las empresas del continente.

Así lo ha demandado Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la CEOE, durante su participación en el I Observatorio de la Defensa de El Español. "Europa va a tener que tener varios campeones nacionales, tenemos que preparar a nuestras empresas para formar parte de los grandes integradores europeos", ha señalado Fernández.

En este sentido, ha subrayado que en todos los países europeos existen "empresas tractoras" que lideran los principales programas militares de cada Estado y ha identificado a Airbus, Navantia e Indra como las compañías que tienen esa responsabilidad en España.

"Tienen un efecto tractor para integrar proveedores -pequeñas y medianas empresas- tecnológicamente muy avanzadas y competitivas. Ahí está el valor del sector", ha afirmado Fernández, quien ha compartido escenario con Raül Blanco, director ejecutivo de Estrategia de SAPA.

Blanco ha coincidido en la importancia de tener una "visión de ecosistema industrial", a la vez que ha destacado "la gran oportunidad que supone el aumento del presupuesto de defensa".

"Por primera vez tenemos previsión de presupuesto y de crecimiento en el sector de la defensa. La defensa siempre había sido el primer sitio en el que se recortaba cuando llegaba una crisis económica. Este reto se puede hacer vía consorcios o bialianzas dentro del ecosistema español o a nivel europeo", ha explicado Blanco.

Al respecto, el vicepresidente de la CEOE ha recordado que el sector de la defensa española es "tremendamente competitivo" pese a que en los últimos años el país "ha tenido un presupuesto menguante".

"A pesar de eso el peso de nuestras empresas de defensa equivale a nuestro peso industrial en Europa, porque nuestras empresas tradicionalmente han sido exportadoras. La empresa de defensa es un reflejo de lo que es la empresa española en general", ha asegurado.

Además, Fernández ha señalado que es vital "usar el presupuesto con inteligencia". "El dinero que se va a invertir en Europa tiene que repercutir en las empresas europeas, y lo mismo en España", ha aseverado.

Conversación a dos. Cadena de valor industrial y empresarial: oportunidades europeas

Asimismo, ambos expertos han coincidido que, de cara a 2030, la clave para el sector es conseguir un mayor peso en Europa. Al respecto, Blanco ha hecho hincapié en la importancia de sentarse "en las mesas donde se deciden los proyectos europeos" y tener en claro "qué tecnología podemos aportar desde España".

En este sentido, ha indicado que el desafío para empresas como Sapa no pasa únicamente por ampliar la base productiva sino también los contactos con otras empresas y actores del sector.

"Nos viene un incremento de producción mucho mayor al que estaba previsto hace dos o tres años, parte lo vamos a poder hacer en nuestras propias instalaciones, invirtiendo, pero otra parte vamos a tener que buscar alianzas fuera", ha afirmado Blanco.