Ballesteros Martín, general de Brigada: "Las empresas españolas tienen que tener el punto de mira en Europa"

En la primera jornada del I Observatorio de la Defensa de EL ESPAÑOL, ha tomado el turno de palabra Miguel Ángel Ballesteros Martín, general de Brigada de Artillería, exdirector del Departamento de Seguridad Nacional y experto en geopolítica, con el objetivo de abordar la situación actual con una visión global de esta rama de la Defensa.

La Seguridad Nacional, como pilar clave del bienestar, la estabilidad y el desarrollo de un país, tiene impacto directo en la vida cotidiana de todos los ciudadanos.

Garantiza aspectos tan importantes como la salud, la estabilidad de los servicios esenciales, la ciberseguridad o la defensa de infraestructuras críticas, entre otras muchas aristas.

Miguel Ángel Ballesteros, general de Brigada de Artillería, exdirector del Departamento de SN

"La defensa nacional es la protección de la vida de la nación, no de cada ciudadano individual, frente a todo tipo de riesgos y amenazas", ha asegurado Ballesteros Martín.

Asimismo, el general de brigada asegura que también ayuda a proteger "los intereses nacionales" en el ámbito de colaboración con socios como la OTAN o la UE y también a "potenciar estos intereses nacionales con terceros países, como la operación Atalanta".

Dentro del mundo de amenaza híbrida en el que vivimos actualmente, "la disuasión tiene un componente fundamental en la tecnología".

"Afortunadamente España es uno de los países que mejor sistema de seguridad nacional tiene", afirma Ballesteros Martín.

"Poca gente sabe que aquí se activó el sistema de seguridad nacional para ver las consecuencias que podría tener la guerra en Ucrania un mes antes", afirma.

"Se dibujaron los cinco escenarios que podrían ocurrir, cada uno con sus probabilidades". Se trató de un panel donde se incluyeron varios Ministerios para que cada uno evaluara cómo le podría afectar en su ámbito.

Esa misma disuasión se sostiene en tres componentes: "tener capacidades, la voluntad de la política para emplearlas y, por último, que no se sepa dónde está el umbral".

"Esto último no se le puede decir al adversario, porque si no él sabe que puede tirar de la cuerda hasta ese límite", asegura.

"Tener capacidades es tenerlas con soberanía propia, pero solos no vamos a llegar muy lejos". El general de brigada apuesta por una cooperación plena en todo el ámbito europeo.

"Las empresas españolas tienen que tener el punto de mira en Europa", que cuenta con unas necesidades críticas que sólo se cubrirán con las compañías que "se sepan posicionar en este momento".

Miguel Ángel Ballesteros señala en su intervención que el objetivo de Rusia es "hacerse con la región de Odesa y así unirlo con Transnistria".

"Antes de que llegara Trump a la presidencia de Estados Unidos, esto no era factible, ahora sí lo es", asegura.

Este escenario tiene un potencial revulsivo "si Europa se empeña en cubrir gran parte de las carencias de las capacidades que aportaba Estados Unidos".

Continuando con la invasión rusa, "el 78% del material que ha mandado Europa a Ucrania se ha comprado a Estados Unidos".

En cuanto a las capacidades industriales, señala lo fundamental de "entrar en los programas desde el minuto uno" para no perderse los paquetes importantes que componen cada uno de los proyectos.