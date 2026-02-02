Ángel Olivares, presidente de la Fundación Feindef: "La disuasión es mucho más barata que afrontar un conflicto"

Para cerrar la primera jornada del I Observatorio de la Defensa de EL ESPAÑOL, ha tomado la palabra desde el atril Ángel Olivares, presidente de la Fundación Feindef con el objetivo de arrojar luz sobre la Defensa como una prioridad nacional.

"Vivimos en una situación geopolítica que puede suponer la ruptura de una era, cuyas bases se asentaron al final de la Segunda Guerra Mundial", ha afirmado.

Ante los últimos acontecimientos, "la Unión Europea tiene que reafirmarse como una potencia económica, política y militar".

"La UE es un referente ético y moral, un faro que guía la esperanza de millones de seres humanos en el planeta", afirma. "Pero para ello debe reafirmarse en sus principios, hay que reafirmar el valor de la fuerza"

Para ello, "debemos prepararnos para lo peor", asegura. "Tenemos que tener las capacidades suficientes para cuando seamos agredidos".

En paralelo a la autonomía estratégica, debe "darse respuesta de cuánto cuesta, cuánto tiempo necesitamos para alcanzarla y en qué ámbito internacional debe producirse".

"La UE invierte en defensa 381.000 millones de euros , un 45,7% de lo que invierte Estados Unidos".

Ángel Olivares, presidente de la Fundación Feindef

Otro dato relevante sobre los recursos es que "la suma de la inversión en defensa de Rusia y China, en paridad con su poder adquisitivo, invierte un 96% del total de Estados Unidos".

Esto supone que, "en paridad de poder adquisitivo, China está invirtiendo más que el conjunto de la Unión Europea".

Los datos aportados por Ángel Olivares "son clave" para entender el esfuerzo que deben realizar los países para conseguir esa disuasión fruto de la independencia tecnológica y el incremento de las capacidades.

Continuando con los datos, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos "ha hecho un análisis para evaluar qué sucedería si EEUU retirara todos sus medios que tiene ahora destinados al espacio euroatlántico".

La cifra aportada por el mencionado Instituto es 862.000 millones de euros. "La sustitución de esos medios y materiales supondría doblar la inversión de la UE en Defensa".

Sin embargo, el mayor desfase se produce entre los recursos que EEUU y la UE invierten en investigación y desarrollo.

"EEUU destina el 16% de su gasto en defensa en I+D, la UE entre un 4 y un 5%". El diferencial es de "una magnitud impresionante".

Si a esto unimos la capacidad industrial instalada, la que proporcionaría sistemas en caso de guerra, la "UE necesitaría muchos años para poder sustituir la colaboración que EEUU presta a la Defensa europea".

"La autonomía estratégica no es imposible, pero necesita muchos más recursos e inversión, sobre todo en investigación y desarrollo".

Una pata fundamental es apostar por "un mercado único de la Defensa" como única vía para lograr esa independencia tecnológica y la autonomía estratégica.

"En el ámbito español, no nos podemos engañar, el mayor desafío que tenemos es el de participar en los grandes proyectos multinacionales y conseguir alcanzar las economías de escala que consigan abaratar los costes unitarios, el acceso a las tecnologías punteras y la integración duradera en la cadena de valor".