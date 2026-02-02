Ángel Escribano y Aniceto Rosique abogan por reducir la dependencia exterior en materia de defensa

Los expertos abogan por la importancia de reducir la dependencia exterior en materia de defensa y avanzar hacia una autonomía industrial y tecnológica. Así lo han subrayado en el I Observatorio de la Defensa organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

En la conversación sobre 'Soberanía tecnológica: el desafío de no depender del exterior' han participado Ángel Escribano, presidente de Indra y Almirante Aniceto Rosique Nieto, director general de Armamento y Material del Ministerio de Defensa. Durante la conversación, Rosique ha subrayado que "hay que cumplir unos requisitos operativos dentro de unos plazos y unos costes, y todo eso con un desarrollo económico, tecnológico y consiguiendo siempre la autonomía estratégica y la máxima dualidad de los sistemas".

Y ha añadido que los actuales cambios geopolíticos están "catalizando la cultura de defensa en España" y orientando los esfuerzos hacia la capacidad tecnológica y de producción nacional.

Conversación a dos. Soberanía tecnológica: el desafío de no depender del exterior

Por su parte, Escribano ha destacado que "el gran reto que se está viviendo en la industria de la defensa es cooperar en los nuevos programas que se están haciendo" y ha valorado la decisión del Ministerio de Defensa de "organizar y lanzar estos 31 programas especiales de modernización, que sin duda son el aliciente que la industria venía pidiendo desde hace muchos años".

El presidente de Indra ha remarcado que estas iniciativas "nos permitirán dejar de ser dependientes de algunos países que nos suministraban ciertos componentes y ciertas partes del armamento que usan nuestras fuerzas armadas"

"Lo que más tenemos que hacer es dejar de depender, porque cuando uno es dependiente las materias primas no nos llegan, por lo que es muy importante lo que está pasando en la industria, ya que es un momento decisivo", ha insistido.

Así, ha destacado que "aquí lo importante es que ahora que nos han dado el presupuesto lo hagamos bien entre todos para construir esa gran base de la Defensa, ya que es la suma de todos lo que nos dará un resultado amplio".

Sobre el Plan industrial y tecnológico para la seguridad y defensa, Aniceto Rosique ha explicado que "ha sido una iniciativa que lo que hace es permanecer en el tiempo. Lo que se ha conseguido antes de llegar a final del año pasado formado una cadena de trabajo usando las nuevas tecnologías acortando plazos".

También ha abogado por "cuidar la Autoridad de Diseño sea española para asegurar el ciclo de vida por eso cuando hay tractores nacionales que son líderes en muchos frentes y además tienen capacidad de gobernanza".

Por su parte, Escribano ha recordado que "Indra lo primero que hizo nada más empezar el año 2025 fue ponerse a trabajar para apostar por el sector tras el anuncio del aumento de presupuesto y eso se traduce en tener un ecosistema que habíamos empezado".

Y ha añadido que "las capacidades ya las teníamos y estaban bien preparadas. En España hay un gran conocimiento tecnológico, pero en los últimos años había derivado hacia otros sectores".

"Bien es cierto que nuestra industria la podemos hacer crecer muchísimo más", ha enfatizado.