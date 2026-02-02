Álvaro Sánchez (Integrasys): "La guerra electrónica es un elemento crítico en los conflictos híbridos actuales"

En este sentido, Álvaro Sánchez, CEO de Integrasys, ha asegurado que, actualmente, los conflictos modernos se encuentran atravesando un cambio de paradigma y que la guerra electrónica se ha consolidado como uno de los principales campos de batalla del siglo XXI.

"Antes las guerras eran muy de materiales y de proyectiles. Sin embargo, lo que está ocurriendo en Ucrania es una guerra tecnológica, en la que también hay mini guerras que requieren de mucha innovación y precisión", ha asegurado Sánchez durante su intervención en el I Observatorio de la Defensa de El Español.

En este sentido, Sánchez ha subrayado que los ejércitos requieren de cada vez más información para ganar los combates, dado que "la desinformación te afecta mucho más". "La capacidad de obtener información a través de varios sensores te va a dar posibilidad de tomar mejores decisiones", ha afirmado.

Asimismo, el líder de Integrasys ha insistido en que los conflictos se dan hoy en "una guerra híbrida", en la que la guerra electrónica "es un elemento crítico".

Sánchez ha recordado, a su vez, que los conflictos bélicos han sido los impulsores de los avances tecnológicos, algo que también puede verse en la guerra de Ucrania donde han aparecido "personas y empresas ágiles" que le han permitido desarrollar las capacidades necesarias para hacer frente a Rusia.

El CEO de Integrasys también ha puesto en relieve la importancia estratégica de tener "superioridad" en el espectro electromagnético. De lo contrario, ha advertido, "vamos a estar perdidos y sin saber qué hacer, como si se tratase de un apagón".

Además, el empresario ha subrayado que su empresa desarrolla tecnología que "no mata". "Nuestra tecnología defiende y anula, es limpia", ha asegurado.

De igual manera, durante su conversación con la redactora jefe de el Observatorio de la Defensa, Yolanda Rodríguez, ha alertado de los riesgos que implica que una constelación satelital privada, como Starlink de Elon Musk, tenga más capacidad que muchos estados.

"Es un riesgo importante. Un día te enchufan y otros te desenchufan y exponen. Eso genera incertidumbre y, que el único link seguro sea el del millonario que mañana te lo quita, no es bueno para poder combatir", ha insistido.

Álvaro Sánchez, CEO de Integrasys y marqués de Antella

Al respecto, Sánchez ha señalado el riesgo que supone también para la supervivencia de las compañías de telecomunicaciones a nivel mundial. "(Starlink) va a empezar a competir con todas las telecos del mundo al dar directamente conectividad a los teléfonos pasando por EEUU", ha explicado.

Por otro lado, Sánchez ha apuntado a que el nuevo ciclo inversor del Ministerio de Defensa no debe olvidarse del nuevo dominio militar, el espacio. "Es estratégico y operativo", ha recalcado.

"Por muchos años, no hemos sido visionarios en cuanto a capacitar en este dominio. En el futuro, ojalá, en España se hagan programas ambiciosos que permitan tener una capacidad mayor", ha dicho.

Del mismo modo, ha lamentado que en muchas ocasiones "Europa va lenta". "La UE tiene que acelerar mucho y tener capacidades relevantes para estos nuevos conflictos que están viniendo".