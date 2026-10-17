El director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez recibiendo a los invitados en la segunda jornada de el Foro Económico Español en Ceuta Rodrigo Mínguez EL ESPAÑOL

De los "selfies" con Calipso a los "cryptobros": lo que no se vio de la segunda jornada del IV Foro Económico Español en Ceuta

De los selfies con Hércules y Calipso a las bromas sobre los cryptobros, pasando por los deseos imposibles de los responsables portuarios y las quinielas sobre los futuros ministros de un Gobierno del PP.

La segunda jornada del IV Foro Económico Español en Ceuta ha dejado mucho más que debates sobre economía, turismo o inteligencia artificial. Entre conversaciones, confidencias y carcajadas, los protagonistas han mostrado su lado más desenfadado, regalando momentos que han arrancado sonrisas entre los asistentes y que han puesto una nota de humor a las preocupaciones que atraviesa la ciudad tras la crisis migratoria de julio.

Alejandro Ramírez, vicepresidente primero, portavoz y consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ha sido el encargado de abrir la jornada con la conversación Sostenibilidad, residuos y energía.

Aunque el asunto no invitaba precisamente a las bromas, las cifras han sido contundentes: "Se necesitan 16 millones para cubrir el sobrecoste de la gestión de residuos", ha explicado, reclamando al Gobierno central una solución para compensar este gasto extraordinario.

La crisis ha encarecido todavía más un servicio que ya resultaba especialmente costoso. Ceuta es el único territorio español que debe enviar sus residuos a la Península, por lo que el importe adicional reclamado "asciende a cuatro millones de euros anuales, lo que supone 16 millones en los últimos cuatro años que todavía no han llegado a las arcas de la ciudad".

Pese a las dificultades, Ramírez ha dejado una puerta abierta al optimismo al señalar que el Gobierno ceutí trabaja con empresas locales en un proyecto para construir una instalación de tratamiento de residuos en la propia ciudad.

La nota más desenfadada de este bloque la ha puesto Rosa Trigo, consejera delegada de Ecoembes. Tras recordar que en España se reciclan ocho de cada diez envases y que "la gente está concienciada en un acto voluntario", ha arrancado sonrisas al definir a las nuevas generaciones de una manera peculiar: "tenemos chavales que son nativos recicladores".

Una expresión con la que ha querido ilustrar hasta qué punto el reciclaje forma ya parte de los hábitos de los más jóvenes. En Ceuta, de hecho, cuatro colegios colaboran con Ecoembes a través del proyecto Naturaliza.

Entre las cifras de Ramírez y el optimismo de Trigo, el primer bloque ha dejado un mensaje esperanzador sobre el futuro de la gestión de residuos en la ciudad.

El potencial del corredor del Estrecho

Los puertos han tomado el relevo con una conversación protagonizada por Juan Manuel Doncel Doncel, presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, y Teófila Martínez, presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC).

Martínez ha comenzado poniendo el desarrollo portuario de Marruecos como ejemplo para España. El país vecino ha construido en los últimos años infraestructuras en Nador, Tánger, Casablanca y Agadir, hasta controlar puntos estratégicos para la entrada de mercancías en el Mediterráneo y el Atlántico.

Ante ese despliegue, ha reclamado una planificación que permita atraer hacia los puertos del sur parte de las mercancías que actualmente entran en Europa por el norte.

"¿Si no, para qué tenemos el corredor del Mediterráneo?", ha preguntado con sarcasmo, dejando una de las frases más expresivas de la conversación.

Doncel, por su parte, ha lamentado que desde finales de julio la dirección del puerto de Ceuta esté más pendiente de resolver incidencias y recuperar acuerdos empresariales que "se han caído" que de impulsar nuevos proyectos.

Sin embargo, el momento más divertido ha llegado cuando el moderador le ha planteado una pregunta aparentemente sencilla: ¿qué pediría para el puerto de Ceuta si solo pudiera ver cumplido un deseo?

La respuesta de Doncel ha sido tan espontánea como reveladora: "no se vale".

La ocurrencia ha arrancado sonrisas entre el público y ha reflejado, con apenas tres palabras, la cantidad de necesidades que acumula la infraestructura ceutí.

La charla ha terminado con el compromiso de ambos de hacer todo lo posible para que "los puertos de Ceuta y Melilla tengan el protagonismo que merecen".

La importancia de los centros de datos y la IA

Tras las infraestructuras portuarias, el foro ha entrado en un terreno muy diferente: la inteligencia artificial, la tecnología blockchain y los centros de datos.

En este bloque han participado Begoña Villacís, directora ejecutiva de Spain DC; Nacho Velilla, consejero delegado de Templus, y Juan Cañada, director sénior de Ingeniería de Epic Games, que ha dejado una de las afirmaciones más llamativas de la jornada.

"La IA es la revolución más grande en la historia de la humanidad", ha asegurado, convencido de que esta tecnología "reduce el nivel de inteligencia que necesitas para crear un impacto".

Cañada ha cerrado su intervención con un llamamiento a la colaboración ante un desafío global como la gestión de la inteligencia artificial, en lugar de mantener posiciones enfrentadas.

Villacís ha aportado una visión bastante más crítica sobre la situación española. La exvicealcaldesa de Madrid ha cargado contra la legislación del Gobierno y el desconocimiento que existe sobre los centros de datos.

"España tiene una normativa contraria a la del resto de Europa", ha lamentado, antes de explicar que parte de su trabajo consiste en "desmontar leyendas urbanas y opiniones cuñadas".

Con esta última expresión ha aludido a algunas de las creencias extendidas sobre estas instalaciones, como su supuesto consumo excesivo de agua. Según ha explicado, los centros de datos en España consumen más energía que agua.

Villacís ha rematado su intervención con otra frase contundente: "el verdadero indicador de desarrollo en un país es su número de centros de datos".

Velilla, por su parte, ha trasladado su preocupación por el deterioro de la industria española y ha advertido de que "los inversores están huyendo de España".

Pero el bloque tecnológico todavía reservaba una de las anécdotas más simpáticas del foro.

La mesa redonda sobre criptomonedas ha reunido a Pablo López, responsable regional para España, Portugal y Grecia de Trade Republic; Akash Daryanani, vicepresidente de Producto de Activos Digitales y director de proyectos de Santander Corporate & Investment Banking, y José Manuel Marqués, director del Departamento de Infraestructuras de Mercado e Innovación del Banco de España.

Ha sido Daryanani quien ha conseguido arrancar las risas de los asistentes al explicar que, gracias a la legislación europea, las criptomonedas se han convertido en un producto "mainstream" en el que prácticamente cualquiera puede invertir.

"No sólo los llamados cryptobros", ha bromeado, recurriendo al término popular con el que se conoce a los entusiastas de las criptomonedas.

López ha completado la conversación con un dato llamativo: el 90% de los clientes de Trade Republic tiene criptoactivos que complementa con otros productos financieros.

El turismo, tocado pero no hundido

Si alguien ha conseguido combinar la preocupación por la situación de Ceuta con el humor, ese ha sido Nicola Cecchi, consejero de Comercio, Turismo, Empleo y Deportes de la Ciudad Autónoma.

El político ha sido uno de los grandes protagonistas de la mesa redonda sobre turismo, en la que también han participado Carlos Garrido de la Cierva, presidente de la Mesa del Turismo de España, y José Manuel Lastra, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV).

La conversación ha comenzado después de la intervención telemática de Daniel Calleja, director de la Representación de la Comisión Europea en España, quien ha reclamado que Europa "esté preparada para responder cuando se utilice la migración como arma", tal y como hizo Marruecos.

Cecchi ha comenzado con un dato que no invitaba precisamente al optimismo: el turismo ha caído un 94% en Ceuta desde la entrada masiva de inmigrantes, dejando el trabajo de tres años "anulado por completo".

"Todos lloramos aquel día de julio. Estábamos a punto de recoger los frutos de nuestro trabajo", ha recordado. "Pero todo se arruinó en un solo día".

Sin embargo, el consejero no ha tardado en cambiar el tono de su intervención para reivindicar, con humor, el potencial de la ciudad para atraer a "un turismo selecto".

A su juicio, los visitantes que eligen Marbella o Málaga podrían aprovechar sus vacaciones para pasar unas horas o incluso varias noches en Ceuta.

"El trayecto en helicóptero, por ejemplo, forma parte de la experiencia. Poca gente puede decir que ha viajado a África en helicóptero mientras contempla la puesta de sol".

Las carcajadas han llegado cuando ha querido destacar el carácter multicultural de la ciudad con un ejemplo gastronómico: "aquí te comes un cuscús con un vino y es algo normal y que está guapísimo".

Y, por si fuera poco, ha recordado otra de las experiencias que aguardan a los turistas: "Después te puedes sacar un selfie con Hércules, Calipso...", ha añadido con una sonrisa, en referencia a algunas de las estatuas más famosas de Ceuta.

El consejero también ha destacado actividades como el buceo o los recorridos en canoa por el foso de las Murallas Reales, que considera atractivos con un enorme potencial turístico.

Garrido de la Cierva ha defendido la importancia de captar visitantes extranjeros y ha recordado que "El gasto medio del extranjero en España es de 1.500 euros". También ha reclamado que se abaraten los desplazamientos hasta Ceuta, al considerar que "las subvenciones no son un gasto, sino una inversión".

Lastra ha propuesto aprovechar el apoyo recibido por la ciudad tras la crisis migratoria: "hay que explotar el sentimiento de solidaridad que se ha despertado en el resto de España".

La última charla, con "los futuros ministros"

La jornada ha llegado a su fin con una conversación de marcado carácter político, protagonizada por Juan Bravo Baena, vicesecretario general de Hacienda, Vivienda, Infraestructuras, Pymes y Autónomos del PP, y Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible.

Sus intervenciones sobre el futuro económico y fiscal de Ceuta han provocado aplausos entre los asistentes, aunque la anécdota más curiosa estaba reservada para después de la clausura.

Antes, ambos dirigentes han defendido que la recuperación económica de la ciudad pasa por la devolución de todas las personas que se han instalado en ella tras la crisis migratoria, al considerar fundamental que el empresariado recupere la estabilidad.

Nadal ha lamentado que la crisis haya proyectado internacionalmente una imagen de Ceuta asociada a un grave problema.

Bravo ha aprovechado para reivindicar la gestión económica de los populares: "quien garantiza que la economía vaya bien es el PP". Y ha añadido: "con nosotros, el Estado nunca va a quebrar".

Entre las propuestas económicas que ha desgranado Nadal figuran actualizar las pensiones conforme a la inflación, construir un millón de viviendas para combatir la crisis habitacional y multiplicar las conexiones eléctricas que permitan impulsar las inversiones públicas y privadas.

También ha sido especialmente contundente al referirse a algunas de las medidas del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"El real decreto de centros de datos, si se aprueba, está en la lista de salvajadas del sanchismo que serán derogadas en el primer Consejo de Ministros", ha asegurado, arrancando nuevos aplausos.

Las críticas al Gobierno por su gestión de la crisis de la vivienda han marcado el final de una intervención con la que se ha clausurado el IV Foro Económico Español en Ceuta.

Pero la última escena de la jornada no se ha producido sobre el escenario.

Una vez concluido el encuentro, Bravo y Nadal se han quedado conversando con la subdirectora y el director de EL ESPAÑOL, respectivamente en un corrillo que se ha formado.

La imagen no ha pasado inadvertida para uno de los asistentes al cóctel posterior, que, al observar a los dos dirigentes populares, no ha podido evitar hacer su particular quiniela sobre un hipotético futuro Gobierno del PP.

"Ahí están los futuros ministros", ha soltado.

Una frase espontánea que ha puesto el broche a una jornada en la que, entre advertencias económicas, debates tecnológicos y preocupaciones por el futuro de Ceuta, también ha habido espacio para el humor y las conversaciones más distendidas.