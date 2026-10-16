El turismo de Ceuta se desploma un 94% desde agosto y busca remontar con descuentos en el transporte

El turismo ha sido el sector más golpeado por la crisis de Ceuta. La caída de la actividad turística alcanza el 94% desde la entrada masiva de personas desde Marruecos, según ha afirmado el consejero de Comercio, Turismo, Empleo y Deportes de la Ciudad Autónoma, Nicola Cecchi.

Así lo ha expuesto en una mesa redonda dedicada al turismo en el IV Foro Económico Español en Ceuta, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia junto con el Gobierno de la Ciudad Autónoma, la Cámara de Comercio y Procesa.

Junto a Cecchi, han participado el presidente de la Mesa del Turismo de España, Carlos Garrido de la Cierva, y el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), José Manuel Lastra.

En una charla moderada por el delegado de EL ESPAÑOL de Málaga, Ángel Recio, los tres han coincidido en que la recuperación pasa por devolver la tranquilidad al viajero y por abaratar y facilitar el acceso a la ciudad.

Cecchi ha explicado que la caída no se refleja del todo en las cifras de ocupación hotelera o de pasajeros en helicóptero, porque durante estas semanas ha habido otro tipo de presencia en la ciudad, como efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o periodistas. "La realidad es que el turismo ha caído un 94% desde agosto, ha supuesto un golpe increíble", ha subrayado.

Según el consejero, el trabajo de tres años "se ha visto totalmente anulado" por este episodio. Ceuta, ha recordado, atravesaba "su mejor momento histórico" hasta el 29 de julio, con unos números "fantásticos" que ha atribuido en parte a la apuesta por vincular el deporte con el turismo.

Agosto, el mes más importante del año, ha sido especialmente duro para el sector y, ha advertido que "siguen sufriendo".

Cecchi ha señalado además que las ayudas a las empresas suelen pensarse para reconstruir tras un suceso puntual, pero que en este caso "aún estamos en el problema, en la emergencia". "No vemos un horizonte temporal en el cual se pueda resolver", ha lamentado.

Mesa redonda. Turismo

El golpe también se ha notado en el turismo de cruceros. Ceuta tenía cerradas más de 40 escalas para los próximos dos años y 12 ya han sido canceladas hasta final de año, según ha detallado el consejero de Turismo.

Pese a todo, Cecchi ha mostrado su convicción de que la ciudad se recuperará y ha defendido que hay capacidad de transformar lo ocurrido en algo positivo, porque se ha despertado "mucha sensibilidad" hacia Ceuta.

El consejero ha pedido estar "lo más preparados posible" para cuando el problema se resuelva, con iniciativas de todo tipo en infraestructuras, como un palacio de congresos o una nueva instalación hotelera.

También ha reivindicado el aeropuerto, que sería "un antes y un después" para la ciudad, aunque ha admitido que es un proyecto a más largo plazo.

Ceuta, ha explicado, no aspira a un turismo de masas. Su apuesta es que el viaje forme parte de la experiencia. "Venir en helicóptero desde Algeciras o Málaga, cruzar el Estrecho con la puesta de sol o al amanecer es algo que se te queda para siempre", ha dicho.

A ello suma la convivencia de culturas y religiones, "aquí te tomas un cuscús con un vino tinto y es normal, y es buenísimo", y una oferta de submarinismo entre el Mediterráneo y el Atlántico cuyo centro de buceo, ha asegurado, se llena todos los fines de semana del año.

La estrategia de la ciudad pasa por abaratar el acceso. El helicóptero está subvencionado al 65% y los no residentes cuentan con un descuento del 50% en el billete de ida y vuelta. Quien pernocta en Ceuta obtiene además rebajas en el barco y en el alojamiento.

Con el BuyBono Turístico, el billete de barco de ida y vuelta cuesta 16 euros, y a ello se suma un bono turístico con un 25% de descuento en el comercio local.

El objetivo, ha explicado Cecchi, es captar al turista de la Costa del Sol para que dedique dos o tres días a Ceuta después de estar en Bolonia o Marbella, y que la ciudad tenga "la misma oportunidad que cualquier otro destino turístico".

Lastra ha coincidido en que ahí está una de las claves. Según ha apuntado, el 52% de los visitantes nacionales de Ceuta son andaluces, y la Costa del Sol es "un vivero" de turistas internacionales. Por eso ha planteado mejorar la conectividad marítima entre Málaga y Ceuta.

El presidente de la CEAV ha defendido que "el turismo es una industria de paz" y que, cuando se ve afectada, "tenemos un problema", porque la seguridad es "un atributo de prioridad absoluta" para cualquier viajero.

Entre las medidas, ha pedido apoyar a las agencias de viajes locales y a los touroperadores de ámbito nacional, mantener la promoción y reforzar los descuentos en transporte, tanto en helicóptero como en barco.

También ha defendido "paquetizar" Ceuta como destino y ha aprovechado la ola de solidaridad que, según ha dicho, existe en toda España hacia la ciudad, para que los españoles "vengan a este enclave español en el norte de África y lo disfruten al máximo".

Por su parte, Garrido de la Cierva ha anunciado que se trabaja en un plan de restauración del tráfico turístico hacia Ceuta. "Cuando vuelvan los turistas, diremos que ha vuelto la normalidad", ha afirmado.

Para el presidente de la Mesa del Turismo, la ciudad tiene atributos muy positivos y una "identidad propia" que conviene ofrecer como experiencia única.

Ha alertado del impacto negativo de las imágenes de estas semanas en la percepción de seguridad y ha recordado que España es el primer destino turístico del mundo, con más de 135.000 millones de euros de ingresos por turismo.

Ha anunciado que trabajarán con las navieras de cruceros para restablecer el tráfico marítimo y ha respaldado la inversión en un palacio de congresos.

El objetivo, ha explicado, es que los turistas vengan a Ceuta y se queden más tiempo, que disfruten de su cultura y su gastronomía, y que se fomente y apoye la conectividad.

"Lo mejor es que vengan y lo cuenten", ha dicho, porque la promoción de un destino se hace “a base de boca a boca".

Según ha detallado Garrido de la Cierva, el gasto medio del turista extranjero en España es de 1.500 euros, frente a los 700 euros en destinos como Francia. “Hay que apoyar al sector, no es un coste, sino una inversión”, ha subrayado.