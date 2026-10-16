Juan Manuel Doncel Doncel, presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta Teófila Martínez, presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC); Jorge Calabrés, subdirector de EL ESPAÑOL; y Juan Manuel Doncel Doncel, presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta en el IV Foro Económico Español en Ceuta. Rodrigo Mínguez. EE

El Puerto de Ceuta denuncia que los campamentos de migrantes bloquean inversiones y proyectos clave

El puerto de la ciudad autónoma de Ceuta ha sufrido un grave impacto tras la invasión de migrantes procedentes de Marruecos. La colocación de campamentos en sus instalaciones ha bloqueado sus inversiones y proyectos clave.

“Estamos más pendientes del plan de inversiones y de cómo podemos reconducirlo, porque ya se nos caen inversiones que se iban a ejecutar a través de los mecanismos del FEDER y no podemos llevar a cabo porque en la parcela donde se iban a ubicar se han implantado los campamentos”.

Así lo ha asegurado Juan Manuel Doncel Doncel, presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta durante su intervención en el IV Foro Económico Español en Ceuta, evento que EL ESPAÑOL e Invertia organizan, junto con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, la Cámara de Comercio de Ceuta y Procesa.

Juan Manuel Doncel ha denunciado la imposición por parte del Ministerio de Transportes de actividades no portuarias (campamentos de acogida de migrantes) en parcelas sensibles del puerto. “Esta medida obligó a elevar la seguridad al nivel 2, afectando el tráfico comercial ordinario”, ha dicho.

Por ello, Doncel ha reclamado una reforma normativa que garantice la viabilidad estructural del puerto. Considera insuficiente la dependencia continua del Fondo de Compensación Interportuario o las prórrogas periódicas de planes integrales.

En este sentido, Teófila Martínez, presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha cuestionado que los puertos españoles deban costear sus infraestructuras exclusivamente con fondos propios o deuda, a diferencia de las carreteras o el ferrocarril, exigiendo que el Estado financie directamente las obras en puertos geopolíticamente críticos.

“Ceuta y Melilla son lo suficientemente críticos e importantes para que eso esté dentro de las inversiones del Estado”, ha dicho.

También ha criticado que el Estado español carece de una estrategia de conjunto para rentabilizar su condición de puerta logística del sur de Europa.

“Los puertos andaluces y Ceuta y Melilla somos la plataforma logística del sur de Europa”, ha asegurado, alegando que no se puede desaprovechar esa oportunidad.

Marruecos como competidor

La situación de estos puertos la han puesto de manifiesto en un contexto en el que Marruecos se hace fuerte.

Teófila Martínez ha expuesto que Marruecos ha consolidado desde 2013 una hoja de ruta para erigirse en plataforma logística del norte de África mediante proyectos como Tánger Med y Nador West Med, integrando además Casablanca y Agadir.

Ante esto, Cádiz también ha movido ficha con la puesta en marcha de la nueva terminal de contenedores y la terminal de Bajo de la Cabezuela, que estarán conectadas por doble vía ferroviaria electrificada hacia Sevilla y Madrid dentro del Corredor Mediterráneo y Central.

Por su parte, Ceuta enfoca su actividad en el liderazgo del suministro de combustible marítimo (bunkering), la atracción tecnológica (centros de datos, viveros de empresas, planta fotovoltaica) y su régimen económico-fiscal especial.

Al cierre del encuentro, Juan Manuel Doncel ha sintetizado el malestar con la gestión ministerial pidiendo al ministro de Transportes, Óscar Puente, que se vaya.