Juan Cañada (Epic Games): "La IA es la revolución más grande de la historia de la humanidad pero cuesta verlo desde dentro"

Juan Cañada, director senior de ingeniería de Epic Games -la empresa desarrolladora de videojuegos como Fortnite o Gears of War- tiene más que clara la envergadura de la revolución tecnológica que estamos viviendo, la de la IA.

"Es la revolución más grande de la historia de la humanidad", ha sentenciado en su paso por el IV Foro Económico Español en Ceuta,el evento que EL ESPAÑOL e Invertia organizan, junto con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, la Cámara de Comercio de Ceuta y Procesa. Aunque también ha esclarecido que "cuando estás dentro es difícil verlo".

En su intervención, Cañada ha intentado poner sobre la mesa el alcance de los avances que puede traer esta tecnología a la vida rutinaria y cómo puede transformar nuestra sociedad.

Juan Cañada, senior director of Engineering de Epic Games

Sobre este respecto, el directivo de Epic Games ha hecho hincapié en que es "difícil hacer predicciones" y aunque sin atreverse a realizarlas, ha anticipado que en la revolución que vamos a vivir "va a haber muchas cosas que no vamos a reconocer".

En este punto, Cañada también ha sido claro: "El futuro depende mucho de lo que hagamos como ciudadanos y tendremos lo que nos merezcamos". Así lo ha señalado al tiempo que reconocía que "puede ser muy prometedor con cosas que pueden crear riqueza inimaginable pero que también hay futuros donde las cosas no son tan bellas".

Entre los riesgos más destacados para el directivo de la empresa desarrolladora de videojuegos está la capacidad de distinguir la verdad de la mentira. Sobre ello, Cañada ha precisado que ya estamos viviendo esta realidad y que "la gente voluntariamente elige la mentira con frecuencia".

A sus ojos, una IA más eficiente nos permitirá ser más eficientes y esto hará que tengamos más tiempo libre. En este sentido, Cañada ha destacado que hay que aprovechar estos espacios para "informarnos de manera objetiva y protegernos de estos peligros".

El ingeniero de Epic Games ha destacado que una de las grandes revoluciones que entraña el desarrollo de la IA es "la democratización de la inteligencia". "La IA permite que todo el mundo se vuelva muy inteligente, destacaba Cañada. Pero esto también tiene sus consecuencias.

"La IA reduce el umbral de inteligencia que se necesita para causar un impacto, ya sea positivo o negativo y esto va a traer ciertos peligros", ha asegurado Cañada, que incidía en que la gente malvada la intentará utilizar para crear caos y confusión.

Sobre la carrera por la tecnología liderada por China y EEUU, el directivo de Epic Games ha lamentado que haya que hablar "de competir". Al mismo tiempo, ha asegurado que Europa tiene "la capacidad, el talento y el dinero" para lucha contra las grandes potencias, aunque es algo que "a EEUU no le conviene".

En cuanto a las oportunidades que deja el avance de la IA para sectores como el de los videojuegos, Cañada ha explicado que la IA hace que videojuegos que antes se tardaba un año en desarrollarlos ahora se hacen en una semana.

Para él, la mayor ventaja que ofrece la tecnología es que permite que "la gente que tiene historias en la cabeza y las quiere contar las puede contar sin muchas fricciones".

Preguntado por el riesgo de que la IA recorte puestos de trabajo, Cañada explicaba que "no va a haber una destrucción entera a corto plazo" y que "la construcción de riqueza va a ser tan grande que va a compensar la reestructuración y la pérdida de empleos".

Sobre ello, explicaba que en Epic Games, la implantación de esta tecnología ha hecho que se estén eliminando las partes más tediosas del trabajo diario y la gente se está enfocando en la parte divertida del mismo.

Por último y preguntado por las aplicaciones más disruptoras que él mismo ha visto, Cañada ha expuesto las últimas revoluciones en las que se están trabajando gracias a la IA. En concreto, el directivo de Epic Games ha traído al foro el trabajo que se está haciendo en materia de medicina personalizada.

Como él mismo ha explicado, "te harás un análisis de sangre en un laboratorio que hará una medicina que sólo te funciona a ti en lugar de comprar un ibuprofeno que es igual para todos". Aunque Cañada reseñaba el hito de estos avances, también volvía a incidir en la peligrosidad que supone desarrollar los mismos.

"Imaginad la cantidad de cosas peligrosas que pueden ocurrir alrededor. Tendremos lo que nos merezcamos", ratificaba a modo de conclusión.