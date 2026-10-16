Ecoembes duplicará su inversión en Ceuta para impulsar el reciclaje y reducir su dependencia de la Península

Ecoembes quiere dar un nuevo impulso al reciclaje en Ceuta. La compañía trabaja en un nuevo convenio de colaboración con la ciudad autónoma que contempla duplicar la inversión anual respecto al acuerdo anterior.

El objetivo es mejorar la recogida de residuos, reforzar los servicios y avanzar hacia un modelo más eficiente.

Así lo ha anunciado Rosa Trigo, consejera delegada de Ecoembes, durante su intervención en el IV Foro Económico Español en Ceuta: retos, transformación y futuro de la ciudad, organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

La directiva ha explicado que ambas partes están negociando un nuevo acuerdo para los próximos años. Este permitirá reforzar la recogida de envases en los contenedores amarillos y azules, mejorar la información a los ciudadanos e incorporar nuevas herramientas tecnológicas.

La colaboración también busca responder a las particularidades de Ceuta.

Conversación a dos. Puertos

Actualmente, los envases recogidos en estos contenedores deben trasladarse a la Península para su tratamiento.

Ecoembes financia ese transporte y se ha mostrado dispuesta a colaborar en nuevas soluciones para la gestión de los residuos.

En este sentido, Trigo ha defendido la importancia de aprovechar los residuos como recursos. También ha respaldado la búsqueda de alternativas para evitar su eliminación mediante enterramiento.

La IA llega al reciclaje

Más allá de la inversión, la tecnología tendrá un papel importante en esta nueva etapa. Ecoembes quiere introducir en Ceuta herramientas de inteligencia artificial para mejorar el control de los contenedores y el transporte de los residuos.

Estas soluciones permitirán conocer en tiempo real la cantidad de residuos recogidos, detectar cuándo se llenan los contenedores y mejorar la organización del servicio.

La compañía ya prueba parte de estas tecnologías en Circular Lab, su centro de innovación situado en Logroño. Allí también desarrolla sistemas para seguir el recorrido de los envases desde su recogida hasta su reciclaje.

Trigo ha destacado la importancia de ofrecer más información a los ciudadanos. Entre las herramientas disponibles figura Aire, un asistente digital que permite consultar dónde depositar cada tipo de residuo a través del móvil o WhatsApp.

Reto de las pequeñas empresas

La consejera delegada también ha puesto el foco en las dificultades de las empresas para adaptarse a las nuevas exigencias europeas sobre reciclaje y sostenibilidad.

Actualmente, Ecoembes trabaja con más de 28.000 empresas, de las cuales el 80% son pequeñas y medianas compañías. Para Trigo, uno de los principales desafíos es evitar que las nuevas obligaciones se conviertan en una carga para estos negocios.

Por ello, ha reclamado una simplificación de los trámites administrativos y ha defendido el uso de herramientas digitales para facilitar el cumplimiento de la normativa.

Entre ellas destaca Circular Check, una solución que permite a las empresas comprobar mediante simulaciones si sus envases cumplen los requisitos de reciclabilidad, sin necesidad de realizar inversiones previas para esas pruebas.

La directiva también ha recordado el avance del reciclaje en España. Según los datos expuestos durante su intervención, el país recicla casi ocho de cada diez envases domésticos y se encuentra entre los tres países europeos con mejores resultados en este ámbito.

No obstante, ha insistido en la necesidad de seguir avanzando. En Ceuta, Ecoembes ya desarrolla el programa de educación ambiental Naturaliza en cuatro colegios, con la participación de más de 50 alumnos.

Con esta nueva colaboración, la compañía busca reforzar el reciclaje en la ciudad autónoma y adaptar las soluciones a sus necesidades. El siguiente paso será cerrar el convenio y comenzar a desarrollar las nuevas actuaciones.