"Es una declaración de guerra imposible de cumplir": los centros de datos cargan contra el real decreto del Gobierno

Durante el IV Foro Económico de EL ESPAÑOL en Ceuta, Begoña Villacís, directora ejecutiva de Spain DC (Asociación Española de Data Centers) y Nacho Velilla, CEO de Templus, han denunciado que la propuesta regulatoria en España es la "peor de Europa" por sus exigencias imposibles de cumplir.

Asimismo, han anunciado que el nuevo centro de datos de Templus en Ceuta iniciará sus operaciones el próximo 15 de diciembre. “Sin centros de datos no hay internet. Luego es la industria más importante que vamos a tener en las próximas décadas”, ha recalcado Villacís.

Durante un encuentro conducido por el subdirector de EL ESPAÑOL, Arturo Criado, los directivos analizaron el impacto de la propuesta regulatoria del Ejecutivo. Se refieren al real decreto que pretende regular la instalación de centros de datos en España.

Conversación a dos. Tecnología y centros de datos

A finales de agosto, el Gobierno presentó un borrador que “pilló al sector por sorpresa”, según ha expresado Villacís. El valor estratégico de la infraestructura digital es de 66.900 millones de euros que están en juego, “ya se han perdido miles de millones de euros”, asegura la presidenta de la patronal.

Villacís ha explicado que el texto impone requisitos técnicos inviables, como exigir que el 80% de la energía consumida dentro del centro de datos sea renovable y generada dentro de la misma hora, debiendo tratarse además de nueva capacidad. Además, ha subrayado el contrasentido de esta medida en un país que sufre problemas de vertido energético (*curtailment*) por falta de demanda industrial.

Begoña Villacís, directora ejecutiva de Spain DC Rodrigo Mínguez Omicrono

"En España en junio batimos el récord histórico de 'curtailment', lo que significa que tiramos energía a la basura porque no somos capaces de consumir la energía que creamos(...) Nos hemos preocupado mucho de la generación y lo que no tenemos es industria, no tenemos demanda", ha dicho.

Nacho Velilla añadió que España cuenta con 150 GW de potencia instalada para picos máximos de 47 GW, lo que provoca que se “tiren 100 Gigavatios a la basura" por falta de consumo.

Por su parte, el CEO de Templus ha añadido que ni un solo centro de datos que existe hoy en España cumple ninguno de los requisitos técnicos que se piden. “Y si miro a países como Finlandia, más del 80% de lo que existe allí tampoco los cumpliría. Es una declaración de guerra al sector que nos deja a los pies de los caballos".

Velilla también ha denunciado el carácter retroactivo del decreto, señalando que perjudica a proyectos en construcción de grandes multinacionales como Amazon o Microsoft que ya cuentan con cartas de potencia concedidas e inversiones de hasta 5.000 millones de euros.

El directivo reveló que Templus ha redactado de forma directa parte de las 72 páginas de alegaciones presentadas por la firma, sumándose a las 600 alegaciones globales de todo el sector y al informe crítico emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para cambiar este decreto.

Centro de datos en Ceuta

Precisamente, uno de los proyectos que están en marcha es el centro de datos de Ceuta, ciudad en la que se está desarrollando este Foro Económico. Este centro empezará a operar en breve.

"El 15 de diciembre tenemos la intención de que esté operando con los primeros clientes. Además, tenemos el cable submarino de Reintel que va a llegar directamente al centro de datos y va a permitir interconectar Ceuta con el resto de nuestra plataforma... Se trata de democratizar el dato", ha explicado Velilla.

Nacho Velilla, CEO de Templus Rodrigo Mínguez Omicrono

Villacís ha querido resaltar la importancia de esta noticia por lo que puede aportar a la industria en Ceuta. “La productividad de este siglo va a tener un sinónimo que va a ser latencia. Una tecnológica no va a ir allá donde no haya velocidad de transmisión de los datos", y ha puesto el ejemplo de Aragón como centro para atraer otros negocios tecnológicos.

La conversación ha culminado queriendo desmontar bulos. La directora ejecutiva de Spain DC ha aclarado que los centros de datos en España “prácticamente no consumen agua", diferenciándose del modelo utilizado en los países nórdicos.

El conjunto de los centros de datos en España suma 439 MW instalados, lo que representa únicamente el 0,8% del consumo eléctrico total del país, una cifra que la patronal califica de "insignificante".